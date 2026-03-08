Savet stručnjaka Irana izabrao novog vođu, ali nije saopšteno njegovo ime

Član Saveta stručnjaka saopštio je večeras da je održano glasanje za imenovanje novog vođe, ali će kasnije sekretarijat tog tela saopštiti njegovo ime, preneo je pariski list Mond (Le Mond) na svom sajtu.

„Glasanje za imenovanje vođe je jutros održano i vođa je izabran“, rekao je član Saveta Ahmad Alamolhoda.

Međutim, nekoliko sati kasnije, ime novog ajatolaha je i dalje bilo nepoznato.

Drugi članovi saveta zaduženi za imenovanje novog vođe, koji se sastao onlajn, potvrdili su imenovanje, a jedan od njih je predložio da novi vrhovni vođa bude Modžtaba Hamnei, sin pokojnog ajatolaha koji je vladao od 1989. godine, i ubijen je 28. februara, prvog dana američko-izraelskih napada na Iran.

Pored Modžtabe Hamneija pominjalo se i ime Hasana Homeinija, unuka osnivača Islamske Republike, ajatolaha Ruholaha Homeinija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com