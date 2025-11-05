Savet za borbu protiv korupcije: TOK da ispita tokove novca u izgradnji pruge Beograd-Novi Sad

Savet za borbu protiv korupcije zatražio je da Tužilaštvo za organizovani kriminal ispita tokove novca, odnosno troškove izgradnje i rekonstrukcije završene deonice pruge Beograd-Novi Sad koji su višestruko uvećani u odnosu na ugovorenu cenu, objavio je danas portal N1.

Zatraženo je da TOK ispita eventualnu krivičnu odgovornost izvođača, podizvođača, podizvođača podizvođača, dobavljača, zbog sumnje da su nestručnim i nesavesnim radom, ili isporukom roba lošeg kvaliteteta, doprineli rušenju nadstrešnice železničke stanice Novi Sad, koja je za posledicu imala pogibiju 16 osoba i tešku povredu sa tragičnim posledicama jedne osobe.

Savet za borbu protiv korupcije dostavio je 27. oktobra Vladi Srbije Izveštaj o nedostajućoj dokumentaciji koja se odnosi na rekonstrukciju i modernizaciju pruge na deonici Beograd – Novi Sad.

Izveštaj je dostavljen i Generalnom sekretarijatu Vlade RS, Vrhovnom javnom tužilaštvu i Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

U Srbiji je u poslednjih deset godina pokrenut veliki broj infrastrukturnih projekata u oblasti putne, železničke, sportske i druge infrastrukture. Svi projekti se finansiraju prevashodno iz kreditnih sredstava, dok je u mnogo manjoj meri finansiranje projekata iz sopstvenih izvora, naveo je Savet u izveštaju.

Ukazano je da se prioritet i odabir projekata određuje u užem krugu lica iz vladajuće partije, a široka javna rasprava najčešće izostaje ili, i ako postoji, ne uvažava se mišljenje stručnih lica ako ne pripadaju toj partiji.

Izbor izvođača, kako se navodi u izveštaju, vrši se najčešće na bazi međudržavnih sporazuma bez raspisivanja međunarodnog tendera.

Za izbor podizvođača retko se primenjuje Zakon o javnim nabavkama, ili ako se primenjuje obično se javi jedan ponuđač.

„Za sve projekte prekoračen je ugovoreni rok završetka gradnje, kao i ugovorena cena. Imajući u vidu da se radi o projektima čija se vrednost meri milijardama evra izuzetno je važno da se uspostavi ozbiljna kontrola trošenja javnih sredstava“, upozorio je Savet.

U toku izrade izveštaja Savet se susretao sa problemima koji se odnose na nedostajuću dokumentaciju koju određena ministarstva nisu želela da dostave i pored naloga Poverenika za informacije od javnog značaja.

„Problem prikrivanja dokumentacije od strane državnih institucija odjeknuo je u javnosti poslednjih nekoliko meseci kada se desila velika tragedija zbog pada nadstrešnice u železničkoj stanici u Novom Sadu“, naveo je Savet.

Ni ogroman pritisak javnosti nije doprineo da, kako je ukazano, potpuna dokumentacija koja se odnosi na trošenje javnog novca na izgradnji i rekonstrukciji brze pruge Beograd- Mađarska granica bude objavljena na sajtu Vlade, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Infrastrukture železnice Srbije.

Savet je od nadležnih institucija, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Infrastrukture železnice Srbije, tražio podatke o tokovima novca, odnosno troškovima izgradnje i rekonstrukcije železničkih objekata, pojedinačno po izvođačima i podizvođačima, kao i angažovanim finansijskim sredstvima za njihovo plaćanje, za deo pruge Beograd- Novi Sad, koja je 2024. godine puštena u saobraćaj.

„Ni Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ni Infrastruktura železnice Srbije nisu dostavili tražene podatke, niti takvi podaci postoje na njihovom sajtu, kao ni na sajtu Vlade Republike Srbije“, ukazao je Savet.

(Beta)

