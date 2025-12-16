Savet za opšte poslove EU nije usvojio zaključke o politici proširenja

Tekst zaključaka o politici proširenja EU, o kom je danas raspravljano na sastanku Saveta za opšte poslove Unije (GAC) u Briselu nije usvojen.

To je rekla novinarima državna sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova Hrvatske za Evropu Andreja Metelko Zgombić.

„Nažalost nismo bili u mogućnosti da kao Savet usvojimo tekst zaključaka o proširenju budući da jedna država nije mogla da da saglasnost. Međutim zaključci su utvrđeni i Hrvatska ih pozdravlja jer sadrže čitav niz poruka ohrabrenja i podrške proširenju utemeljeno na zaslugama“, rekla je u Briselu.

Istakla je da će sastanak Evropskog saveta u četvrtak, 18. decembra, biti izuzetno važan i da će lideri EU morati da donesu niz „izuzetno važnih odluka“.

Ministri evropskih poslova EU raspravljali su danas na sastanku Saveta za opšte poslove (GAC) u Briselu o zaključcima o politici proširenja EU, kojima se, pored ostalog, Srbija podseća da će tempo njenog približavanja EU nastaviti da zavisi od napretka u vladavini prava i normalizaciji odnosa sa Kosovom.

Zaključci su sačinjeni na osnovu godišnjeg izveštaja Evropske komisije u kojem je procenjen napredak svake od zemalja kandidata, a oni će zvanično biti usvojeni na Samitu EU 18. i 19. decembra.

(Beta)

