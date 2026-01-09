Savet za regionalnu saradnju čeka zvanično obaveštenje SAD da su se povukle iz Upravnog odbora

Savet za regionalnu saradnju (RCC) čeka zvanično obaveštenje SAD da su se povukle iz Upravnog odbora te regionalne organizacije, kao i pojašnjenje takve odluke.

Generalni sekretar RCC Amer Kapetanović na Iksu je napisao da su ovu informaciju saznali iz medija. Dodao je međutim da odluku poštuje, ali da mu je žao što se RCC našao u okviru šireg i masovnijeg povlačenja SAD iz važnih multilateralnih organizacija i mehanizama.

„Formalni izlazak iz Upravnog odbora ne znači automatski i prestanak saradnje. I do sada smo uspešno sarađivali sa zemljama koje nisu formalno deo upravljačkih struktura, ali su suštinski posvećene očuvanju regionalne stabilnosti i prosperitetu Jugoistočne Evrope“, napisao je.

Kapetanović je istakao da su SAD tokom proteklih godina bile važan doprinosilac i garant takve saradnje, te da se nada da će se ona nastaviti i u nekom drugom obliku.

„Multilateralna diplomatija se danas suočava sa ozbiljnim izazovima i nadam se da su svi akteri toga svesni te spremni uložiti dodatne napore u njeno očuvanje. Sekretarijat Saveta za regionalnu suradnju nastavlja svoj rad sa svih 25 članica Upravnog odbora, jer regionalna saradnja u Jugoistočnoj Evropi i na Zapadnom Balkanu ostaje naša najveća snaga“, napisao je Kapetanović.

(Beta)

