Savet za regionalnu saradnju obeležio 18. godišnjicu

Savet za regionalnu saradnju (RCC) obeležio je 18 godina od osnivanja na godišnjem prijemu održanom sinoć u Sarajevu, što je bila prilika da se sagledaju skoro dve decenije regionalne saradnje i potvrdi opredeljenost Saveta da se prilagođava međunarodnom okruženju koje se brzo menja.

Prijemu su prisutvovali partneri, predstvnici učesnica RCC-a, međunarodnih organizhacija i članova diplomatskog kora.

Kako je danas saopštio RCC , Savet je zvanično osnovan na sastanku Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) održanom 27. februara 2008. godine u Sofiji, kao naslednik Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, i nastao kao mehanizam za jačanje saradnje.

Osamnaest godina kasnije, RCC se razvio u dugoročni centar ekonomske, sigurnosne, društvene i političke saradnje, koji obezbjeđuje kontinuitet dijaloga i zajedničkog djelovanja čak i u izazovnim političkim vremenima.

Tokom godina, uloga ove organizacije je prevazišla okvire posredovanja, pozicionirajući RCC kao katalizator Berlinskog procesa i platformu za prevođenje političkih obaveza u konkretne regionalne aktivnosti. Kroz inicijative poput Zajedničkog regionalnog tržišta (CRM), Zelene agende za Zapadni Balkan (GAWB) i Strategije Jugoistočna Evropa 2030 (SEE2030), RCC podržava reforme, povezanost i održivi rast širom Jugoistočne Evrope, navodi se u saopštenju.

Obraćajući se partnerima i gostima na prijemu, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Amer Kapetanović stavio je ovaj jubilej u širi regionalni kontekst.

„RCC stasava u svetu koji je uveliko drugačiji nego pre 18 godina i u potpunosti smo svesni izazova koji su pred nama. Ali spremni smo da se prilagodimo, s jasnoćom i svrhom. Pojačaćemo naš fokus na rezultate usmerene na ljude. Štitićemo poverenje, međusobno poštovanje i osećaj pripadnosti među partnerima. I u potpunosti ćemo koristiti koordinacijsku moć RCC-a. U vremenima polarizacije, održavanje uključenosti svih regionalnih aktera u strukturiran i inkluzivan dijalog nije simbolično, ono je neophodno. Efikasnost ne definišemo brzinom po svaku cenu, već fokusom, kredibilitetom i implementacijom koja traje. Poslovanje po starom nije opcija, ali to nisu ni prečice koje potkopavaju dugoročno povjerenje,“ rekao je Kapetanović.

Kao operativni sekretarijat Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi, koji okuplja 13 učesnica iz Jugoistočne Evrope, Savet za regionalnu saradnju obezbeđuje institucionalnu strukturu i politički prostor neophodan za održavanje kontinuirane saradnje širom regiona.

Tokom proteklih osamnaest godina, saradnja koju je predvodio Savet doprinijela je ostvarivanju vidnih poboljšanja za građane i poslovne subjekte širom regiona, među kojima su ukidanje rominga na Zapadnom Balkanu, drastično smanjenje, od čak do 99 procenata, cena rominga između Zapadnog Balkana i Evropske unije, veća sloboda kretanja sa ličnom kartom, uzajamno priznavanje akademskih i profesionalnih kvalifikacija, kao i koordinisno sprovođenje Zelene agende za Zapadni Balkan.

Osim sprovođenja projekata, Savet za regionalnu saradnju je napravio regionalne alate kojima se veruje a koji informišu proces donošenja politika kako u regionu tako i u Briselu, među kojima su godišnje istraživanje javnog mnjenja i privrednika Balkan Barometer, zatim SecuriMeter, prvi regionalni indeks percepcije sigurnosti, i Opservatorija zapošljavanja Zapadnog Balkana.

Sa Odborom koji čini 25 učesnica, među kojima je i 14 zemalja članica Evropske unije i pet članica grupe 20 najrazvijenijih zemalja sveta, Savet za regionalnu saradnju odražava globalni značaj Jugoistočne Evrope u širim evropskim i međunarodnim okvirima. Sa sedištem u Sarajevu i kancelarijom za vezu u Briselu, ova organizacija predstavlja most između regionalnih potreba i odlučivanja na međunarodnom nivou.

Obeležavajući osamnaest godina postojanja, Savet za regionalnu saradnju još je jednom potvrdio svoju predanost povećavanju usklađenosti, održavanju političke discipline i kontinuiranoj regionalnoj saradnji kao strateškom izboru utemeljenom na zajedničkoj odgovornosti i dugoročnoj viziji.

(Beta)

