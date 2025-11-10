Savetnik hrvatskog premijera: Incidenti u Zagrebu i Splitu štetni za Hrvatsku

Savetnik premijera Hrvatske za spoljnu politiku Mate Granić izjavio je danas da incidenti u Splitu i Zagrebu, Rijeci, vezani za deo radikalne desnice, izuzetno štete Republici Hrvatskoj u svetu, a da su najsrećniji beogradski mediji i Aleksandar Vučić.

„Radikalna levica sve je hrvatsko poslednjih šest meseci proglašavala ustaškim, bez obzira o čemu se radilo, a onda imate i ovakve reakcije“, rekao je Granić, prenela je Hrvatska radio-televizija (HRT) na portalu.

On je ocenio da je pravi cilj da se aktelno stanje iz Srbije prenese na Hrvatsku.

Granić je rekao da Hrvatska ima najbolju zaštitu manjina u Evropi, ali i da „manjine, posebno srpska, moraju da vode računa o mestu, vremenu i sadržaju manifestacija“. „Nažalost, u tome je bilo i grešaka“, dodao je Granić, preneo je HRT.

On je istakao da vlada Andreja Plenkovića vodi „razboritu i odgovornu politiku“. „Sasvim je sigurno da je jedini put smanjiti tenzije, okrenuti se na stvarne probleme“, ukazao je Granić.

Incidente vezane uz kulturne manifestacije srpske zajednice u Hrvatskoj, u Splitu i u Zagrebu, ponovo je danas komentarisao i ministar pravde Damir Habijan.

„Jedno je demokratija, domoljublje, jedno su vrednosti Domovinskog rata koje treba da poštujemo, ali nešto sasvim drugo je političko nasilje koje nema boje, nije niti crvena, niti je plava, niti je levo, niti desno“, rekao je ministar.

Više desetina huligana, mahom maskiranih i u crnoj odeći, sprečili su 3. novembra uveče otvaranje kulturne manifestacije srpske nacionalne manjine u Splitu. Neki od njih su uzvikivali ustaški pozdrav „Za dom spremni“. Među njima je bilo više članova navijačke grupe Torcida, a okupljenima su poručili da ne mogu da nastupaju jer je ovo mesec u kojem se obeležava stradanje Vukovara.

Organizatori iz Srpskog kulturnog društva „Prosvjeta“ su odmah prekinuli manifestaciju, na kojoj je trebalo da učestvuju i mladi iz Novog Sada i drugih gradova, i napustili gradske prostorije da ne bi ugrozili bezbednost izvođača i gostiju, među kojima je bilo i dece. U događaju nije bilo fizičkog nasilje ni povređenih.

Incident u Splitu oštro su osudili premijer Andrej Plenković i predsednik Hrvatske Zoran Milanović i izrazili uverenje da će počinioci brzo biti pronađeni i kažnjeni. Osudama su se pridružili brojni političari vlasti i opozicije.

Na sudu u Splitu devetorici osumnjičenih za napad određen je jednomesečni istražni zatvor zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti. Za ostalima se traga.

S druge strane, navijačka grupa Torcida u subotu je s protesta tražila puštanje na slobodu uhapšenih i izrazila nezadovljstvo zbog „licemjerja i linča koji se proteklih dana zbiva u javnom i političkom prostoru, a što je kulminiralo pritvaranjem branitelja“.

I u Zagrebu se u subotu ispred Srpskog kulturnog centra, uoči otvaranja Dana srpske kulture, okupilo više desetina maskiranih muškaraca, ali su se ubrzo razišli pošto je stigla specijalna policija.

Okupljeni su skandirali „Hrvatska, nezavisna država“ i „Zovi, samo zovi“ . Većina je nosila crnu odeću, kapuljače na glavi i maske preko lica.

Zagrebačka policija saopštila je da je sprečila „moguće protivpravno ponašanje“ okupljenih muškaraca u blizini prostora u centru Zagreba u kojem se otvarala izložba u sklopu Dana srpske kulture.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević osudio je slavljenje „Nezavisne Države Hrvatske“ i atmosferu pretnji na rubu političkog nasilja od strane grupe maskiranih osoba.

„Zagreb i Hrvatska se ne vole pozivanjem na NDH koja je donela rasne zakone i sistemski ubijala ljude u koncentracionim logorima jer su druge vere, nacionalnosti ili političkih stavova“, napisao je Tomašević na društvenim mrežama.

Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izjavio je da će policija ubuduće obezbeđivati sva dešavanja srpske zajednice da bi se izbegli incidenti.

Pojedini mediji izvestili su da je policija u Rijeci tokom vikenda kod dvorane u kojoj se odvijalo takmičenje u karateu zatekla grupu od desetak maloletnih osoba, a navodna meta su bili mladi karatisti iz Srbije. U saopštenju policije je istaknuto da nije bilo verbalnog ni fizičkog napada.

(Beta)

