Savez Monarhisti: Nećemo razgovarati sa delegacijom Evropskog parlamenta

Savez Monarhisti, koji čine Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) i deset patriotskih organizacija, saopštio je danas da neće učestvovati u razgovorima sa delegacijom Evropskog parlamenta, te ocenio da ne postoji razlog za razgovor sa tom delegacijom.

Poslanik koalicije Nacionalne demokratske alternative (NADA) Dušan Radosavljević ocenio je da Evropska unija snosi značajnu odgovornost za trenutno stanje u Srbiji, jer već trinaest godina „svesno zatvara oči pred dešavanjima u državi i toleriše diktaturu predsednika Srbije Aleksandra Vučića“.

„Brisel je pre 13 godina instalirao sadašnju vlast kako bi sprovodila njihovu politiku prema Kosovu i kolonijalnu ekonomsku politiku u Srbiji. Vučića doživljava kao partnera za sprovođenje sopstvenih interesa. Ukoliko su došli da traže nove kolonijalne upravnike, u nama ih sigurno neće naći“, naveo je Radosavljević u saopštenju.

Savez Monarhista je dodao da, pre bilo kakvog razgovora, Evropska unija duguje izvinjenje građanima Srbije jer je, kako je naveo, prethodnih godina „ćutala na kršenje ljudskih prava, slobode medija, brutalnu i očiglednu izbornu krađu, kao i sistematsko urušavanje institucija i demokratskih vrednosti u Srbiji“.

(Beta)

