Savez Monarhisti: Nećemo razgovarati sa delegacijom Evropskog parlamenta

Poslanik koalicije Nacionalne demokratske alternative (NADA) Dušan Radosavljević ocenio je da Evropska unija snosi značajnu odgovornost za trenutno stanje u Srbiji, jer već trinaest godina „svesno zatvara oči pred dešavanjima u državi i toleriše diktaturu predsednika Srbije Aleksandra Vučića“.
„Brisel je pre 13 godina instalirao sadašnju vlast kako bi sprovodila njihovu politiku prema Kosovu i kolonijalnu ekonomsku politiku u Srbiji. Vučića doživljava kao partnera za sprovođenje sopstvenih interesa. Ukoliko su došli da traže nove kolonijalne upravnike, u nama ih sigurno neće naći“, naveo je Radosavljević u saopštenju.
Savez Monarhista je dodao da, pre bilo kakvog razgovora, Evropska unija duguje izvinjenje građanima Srbije jer je, kako je naveo, prethodnih godina „ćutala na kršenje ljudskih prava, slobode medija, brutalnu i očiglednu izbornu krađu, kao i sistematsko urušavanje institucija i demokratskih vrednosti u Srbiji“.
(Beta)
