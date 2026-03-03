Savez Monarhisti: Seljaci da blokiraju Ekspo jer dobija 13 puta više novca od poljoprivrede

Savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju pozvao je danas poljoprivrednike da proteste i blokade usmere ka simbolu pogrešnih prioriteta vlasti, gradilištu projekta Ekspo 2027 u Beogradu, umesto na puteve, koje koriste građani.

„Vlada Srbije je pokazala da joj je Ekspo prioritet u odnosu na poljoprivredu. Prema dostupnim podacima, ukupan trošak Ekspo i njegove prateće infrastrukture dostiže 18 milijardi evra, dok je godišnji budžet za poljoprivredu oko 1,3 milijarde evra. To znači da se za Ekspo izdvaja 13 puta veći iznos nego za jednogodišnje finansiranje celokupne poljoprivrede Srbije“, saopštili su Monarhisti.

Dodali su da su zahtevi poljoprivrednika „realni i opravdani, jer očigledno novca ima“.

Umesto da, kako su naveli, država ulaže u proizvodnju hrane, razvoj sela i zaštitu domaćeg seljaka, „prioritet daje megalomanskom projektu sumnjive ekonomske opravdanosti, koji je leglo korupcije i najveća pljačka u ovom veku“.

„Blokada prilaza gradilištu Ekspoa uz podršku građana pogodila bi direktno centar interesa vlasti“, rekao je kopredsednik Monarhista i narodni poslanik koalicije NADA, Nenad Tomašević.

(Beta)

