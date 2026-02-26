Savez Monarhisti: Vlada Srbije da odmah ispuni zahteve poljoprivrednika

Savez Monarhisti-Pokret za Kraljevinu Srbiju (POKS) saopštio je danas da pruža punu podršku mlekarima i svim poljoprivrednicima, te zahteva od Vlade Srbije da odmah ispuni sve njihove zahteve.

Kopredsednik tog saveza i poslanik koalicije NADA Dušan Radosavljević ocenio je da poljoprivrednici opravdano blokiraju puteve, jer bi u suprotnom vlast ignorisala njihove zahteve i „pustila ih da propadnu“.

„Oni traže da ih njihova država zaštiti, baš kao što su svi protesti koje gledamo duže od godinu dana protesti zbog otete države. Poljoprivreda mora biti jedna od dve noge na kojima Srbija stoji i ni dana više nema za gubljenje“, rekao je Radosavljević, piše u saopštenju saveza.

Poljoprivrednici 16. dan blokiraju puteve u Srbiji na više od 80 mesta, nezadovoljni stanjem u toj oblasti.

(Beta)

