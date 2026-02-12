Savezne vlasti SAD objavile kraj imigracione akcije u Minesoti

Antiimigracione operacije američkih saveznih vlasti SAD u saveznoj državi Minesoti, koje su dovele do masovnih hapšenja, protesta i ubistva dvoje demonstranata približavaju se kraju, objavio je šef administracije za carine Tom Homan.

„Kao rezultat naših napora ovde Minesota je sada manje država utočište za kriminalce“, rekao je Homan na konferenciji za novinare.

Američka agencija za imigraciju i carine (ICE) počela operaciju Metro nalet (Metro Surge) 1. decembra.

Savezne vlasti su rekle da su racije usmerene na gradske delove gradova Mineapolis i Set Pol, koji su jedan blizu drugog i Amerikanci ih još nazivaju Blizanački gradovi (Twin Cities), doveli do hapšenja više od 4.000 ljudi.

Dok je administracija predsednika Donalda Trampa nazvala uhapšene osobe „opasnim kriminalnim ilegalnim strancima“ mnogi ljudi koji nisu imali krivičnu istoriju, uključujući i decu i američke državljane takođe su bili privedeni.

Oko šest od 10 ispitanih odraslih Amerikanaca smatra da je predsednik Donald Tramp „otišao predaleko“ slanjem saveznih imigracionih agenata u američke gradove, pokazuje nova anketa AP-NORC-a.

Dok većina odraslih Amerikanaca smatra da je Tramp prekoračio ovlašćenja kada je reč o sprovođenju antiimigracionih mera u gradovima, samo oko četvrtina Republikanaca se slaže, prema novoj anketi AP-NORC.

Polovina Republikanaca kaže da su Trampove akcije bile „otprilike dobre“ dok oko četvrtina Republikanaca smatra da nije išao dovoljno daleko.

Neki aktivisti su izrazili olakšanje nakon Homanove izjave mada su upozorili da ne veruju da je njihova borba završena.

Na početku saslušanja u Senatu američkog Kongresa ove nedelje o sprovođenju antiimigracionih mera u Minesoti, državni tužilac te države Kit Elison zatražio je okončanje pojačane operacije u njegovoj državi i rekao da je već otišla predaleko.

Istovremeno Tom Homan, čovek koji je zadužen za granice od strane predsednika SAD, objavljivao da se akcija završava.

Homan je rekao da je povlačenje agenata ICE počelo ove nedelje i da će se nastaviti iduće nedelje. On je rekao da namerava da ostane u Minesoti da nadgleda to smanjenje broja agenata.

Homan je preuzeo operaciju u Minesoti krajem januara posle drugog ubistva američkog državljanina od strane saveznih imigracionih agenata i rastućih političkih pritisaka i pitanja oko toga kako je počela ta operacija da se vodi.

„Predložio sam i predsednik Tramp se složio da se ova operacija pojačanog delovanja završi“, rekao je Homan.

Nova anketa je obavljena dok je zemlja gledala ljudski uticaj Trampovih antiimigracionih akcija u Minesoti gde su se hiljade teško oružanih maskiranih agenata stuštile na taj grad da traže i uhapse imigrante koji su u zemlji ilegalno.

Takođe je bilo brojnih nasilnih sukoba sa demonstrantima, uključujući to što su dvoje američkih državljana ubijena od strane saveznih agenata poslednjih nedelja.

(Beta)

