Savezni agent SAD ubio demonstrantkinju u Mineapolisu, izbili protesti

Jedna žena je danas poginula u Mineapolisu u SAD kada je na nju pucao jedan pripadnik američke Službe za imigraciju i carine (ICE) što je izazvalo velike demonstracije delom i zato jer se desilo upravo u delu tog grada gde je policija 2020. godine ubila Afroamerikanca Džordža Flojda.

Federalne vlasti tvrde da je ona navodno pokušala da automobilom pregazi agente dok su privodili navodno ilegalne doseljenike – imigrante, ali gradonačelnik Mineapolisa to osporava i traži da ICE napusti grad, javljaju američki mediji.

AP javlja da se na mestu pogibije žene okupio veliki broj ljudi i da iskaljuju bes na pripadnicima lokalnih i federalnih službi, među koima je i visoki zvaničnik ICE Gregori Bovino – glavni u lovu na imigrante po Los Anđelesu, Čikagu i drugim gradovima.

Građani gađaju službenike čime stignu, duvaju u pištaljke, uzvikuju „Sramota!“ i „ICE, napolje iz Minesote!“.

Portparolka Ministarstva unutrašnje bezbednosti Triša Mek Laflin rekla je da je do pogibije došlo u stambenoj oblasti Mineapolisa i da je vatru otvorio pripadnik ICE.

U utorak je to ministarstvo saopštilo da je pokrenulo operaciju sa 2.000 ageneta u Mineapolisu i susednom Sent Polu, delimično goneći doseljenike iz Somalije koji su osumnjičeni za masovnu prevaru fondova za pomoć siromašnima. Danas je Ministarstvo saopštilo da je izvelo „stotine hapšenja“.

Pogibija žene je dramatično pogoršanje stanja tokom masovnih operacija protiv migranata na osnovu politike administracije predsednika SAD Donalda Trampa.

Prethodili su slični protesti protiv ICE u Los Anđelesu i Čikagu.

Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej je posle ubistva žene ocenio da agenti ICE „prave haos u našem gradu“ i zatražio da „ICE smesta napusti i grad i državu“ Minesotu.

Na društvenim mrežama je napisao: „Stojimo odlulno uz našu doseljeničku i izbegličku zajednicu“.

Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD je saopštilo da su „nasilni demonstranti koristili kao oružje“ vozilo kojim je upravljala žena da bi pregazili agente ICE, prenosi Si-En-En (CNN).

„Jedan pripadnik ICE, plašeći se za život i živote svojih kolega i javno bezbenost, pucao je u samoodbrani. Koristio je znanja iz svoje obuke i spasao svoj život i živote svojih kolega“, tvrdi se u saopštenju.

Na konferenciji za novinare, gradonačelnik Mineapolisa Frej je odbacio tvrdnje o samoodbrani, rekavši da je takva izjava Ministarstva – „Sr*nje!“.

Napomenuvši da je gledao video-snimak događaja, Frej je ocenio da agenti ICE „seju haos po našim ulicama, a u ovom slučaju i doslovno ubijaju ljude i pokušavaju da to spinuju kao čin samoodbrane“.

„Ovde je agent bezobzirno koristio silu što je dovelo do toga da neko bude ubijen“, dodao je i najavo istragu.

Ocenio je da ICE pokušava da stvori „vojnu okupaciju“ Mineapolisa i da za tu službu ima samo jednu poruku: „Gubite se iz Mineapolisa! Nećemo vas ovde!“, prenosi CNN.

AP ukazuje da se današnji slučaj desio u siromašnom delu grada, nedaleko od mesta gde je policija 2020. godine ubila Džordža Flojda, Afroamerikanca osumnjičenog da je u prodavnici koristio falsifikovanu novčanicu od 20 dolara, te ga je grupa policajaca savkadala i pokušala da ga privede.

To ubistvo je izazvalo jedne od najvećih protesta za rasnu pravdu u SAD.

Policajac Derek Šovin, belac, klečao je na Flojdovom vratu duže od devet minuta dok je Flojd bio vezan lisicama i prikovan za trotoar. Uprkos tome što je Flojd 27 puta rekao „Ne mogu da dišem!“, Šovin je nastavio pritisak čak i pošto Flojd više nije imao puls. Medicinski istražitelj je tu smrt proglasio ubistvom zbog policijskih mera.

Sva četiri policajca koja su bila umešana u ubistvo su otpuštena i osuđena, Šovin na 22,5 godine u zatvoru Minesote i 21 godinu u saveznom zatvoru, a obe kazne izdržava istovremeno. Ostala tri policajca su osuđena na po više od šest godina zatvora, a Grad Mineapolis je 2021. godine isplatio Flojdovoj porodici odštetu od 27 miliona dolara.

Mesto ubistva, raskrsnica koja je nazvana Trg Džordža Flojda, mesto je spomenika u obliku podignute pesnice i poprište čestih rasnih protesta.

Kongresu SAD je podnet predlog „Zakona Džordža Flojda o pravdi u policijskom radu“ radi reforme rada federalne policije.

(Beta)

