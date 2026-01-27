Savezni agenti od danas napuštaju Mineapolis, pritisak na Trampa da pokrene punu istragu o pucnjavi

Američki predsednik je pod sve većim pritiskom članova Kongresa unutar sopstvene Republikanske stranke da pokrene punu istragu o pucnjavi u kojoj su savezni agenti prethodnog vikenda ubili 37-godišnjeg Aleksa Pretija (Alex Pretti) u Mineapolisu.
Agenti koje je Tramp rasporedio za borbu protiv imigracije u ovom gradu u Minesoti počeće da odlaze već danas, najavio je gradonačelnik, demokrata Džejkob Frej (Jacob Frey).
„Nastaviću da se borim da i ostali (agenti) koji su uključeni u ovu operaciju odu“, napisao je Frej na platformi Iks (X).
Tramp je kasno sinoć rekao da je imao „vrlo dobar“ razgovor sa gradonačelnikom i sa guvernerom Minesote, demokratom Timom Volcom (Waltz).
(Beta)
