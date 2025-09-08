Savo Manojlović za FT: Zapad mora da prestane da podržava korumpirane režime na Balkanu

Zapad mora da prestane da toleriše autoritarne i korumpirane režime na Balkanu, napisao je lider pokreta Kreni-Promeni u autorskom tekstu za britanski list Fajnenšel Tajms.

Manojlović naglašava da stabilokratija nije donela ni stabilnost ni demokratiju, već korupciju, odlazak mladih i slabljenje institucija, navodi se danas u saopštenju pokreta.

U autorskom tekstu kritikuje se koncept stabilokratije, termina koji označava političke sisteme u kojima vlasti, iako autoritarne i sa narušenom demokratijom, uživaju međunarodnu podršku zbog očuvanja stabilnosti u regionu i ispunjavanja spoljnopolitičkih zahteva.

Podržavanje autoritarnih lidera od strane Zapada šalje opasnu poruku da se autokratija može tolerisati ukoliko obezbeđuje kratkoročne geopolitičke interese.

„Demokratija nije luksuz za Srbiju. Ona je preduslov za bezbednost, prosperitet i dostojanstvo. Ipak, i lokalni vladari i spoljni akteri tretirali su je kao potrošnu stvar, nešto što se može žrtvovati zarad ‘stabilnosti'“, naveo je Manojlović.

Prema njegovim rečima, ta takozvana stabilokratija nije proizvela ni istinsku stabilnost ni stvarnu demokratiju.

„Umesto toga, ostavila je društva širom Zapadnog Balkana oslabljenim, demoralisanim i podložnim emigraciji najtalentovanijih građana“, dodao je Manojlović ocenjujući da su institucije u Srbiji „formalno uspostavljene, ali faktički zarobljene od strane jednog centra moći, što građane ostavlja bez poverenja u pravdu i odgovornost“.

„Srbija je dokaz da je stabilnost bez demokratije iluzija. Društva koja nemaju funkcionalne institucije su krhka, a ne jaka. Umesto dugoročne sigurnosti, stabilokratija je proizvela hroničnu nesigurnost: odliv mozgova, polarizaciju i normalizaciju korupcije“, rekao je Manojlović.

Lider pokret je posebnu pažnju posvetio oligarhijskim strukturama – mrežama tajkuna, vlasnika medija i političkih elita koje, kako navodi, menjaju strane radi očuvanja privilegija.

„Kada se bogatstvo i moć koncentrišu u rukama nekolicine, rezultat su okupirane institucije, iskrivljeno tržište i srozavanje demokratije“, naveo je on.

Manojlović ističe da je rešenje za takve režime koncept borbe protiv korupcije „Čiste ruke“, koji podrazumeva krivičnu odgovornost za sve koji su ogrezli u korupciji i proveru porekla imovine.

„Srbija mora da bude očišćena od korupcije i tajkuna kako bi izgradila istinski demokratski poredak“, zaključuje Manojlović u tekstu za Fajnenšel Tajms.

(Beta)

