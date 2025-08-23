Savo Minić mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske

Milorad Dodik, kome je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK), oduzela mandat predsednika Republike Srpske (RS) na osnovu pravosnažne presude Suda BiH, predložio je Savu Minića iz Šamca za mandatara za sastav nove Vlade RS.

Ovu informaciju je objavila novinska agencija Srna, navodeći da je Dodik predlog uputio Narodnoj skupštini „na osnovu ovlašćenja iz člana 80. stav 1. tačka 2, a u vezi sa članom 94. stav 10. Ustava Republike Srpske“.

Minić je član Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i aktuelni ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Rođen je 5. septembra 1974. godine u Šamcu.

Osnovnu školu je završio u Donjoj Dubici, opština Odžak, a srednju školu u Šamcu i Bijeljini.

Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjluci 1999. godine, a pravosudni ispit položio pred Ministarstvom pravde Srbije 2003.godine.

Advokatski ispit položio 2004. godine.

Zvanje magistra stekao 2013.godine, a zvanje doktora pravnih nauka stekao je 2018. godine.

Advokatskom delatnošću bavio se od 1999. godine, dok je samostalnu advokatsku delatnost, kao advokat u Šamcu, obavljao od 2004. do 2008.godine.

Posle toga, u dva mandata, obavljao je dužnost načelnika opštine Šamac (2008-2016.).

Od 2017.godine do 2020. godine bio je na poziciji direktora Agencije za agrarna plaćanja pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

(Beta)

