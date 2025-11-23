SDS ne priznaje pobedu kandidata SNSD-a, traže ponavljanje izbora u Doboju, Zvorniku i Laktašima

Vršilac dužnosti predsednika opozicione Srpske demokratske stranke (SDS) Jovica Radulović izjavio je da ta stranka ne priznaje pobedu kandidata vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Siniše Karana na današnjim prevremenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj (RS).

Kazao je da je realna razlika izmedju broja glasova za Karana i broja glasova za opozicionog kandidata za predsednika RS Branka Blanuše svega nekoliko stotina glasova i da, pored prebrojavanja glasova s današanjih izbora, treba sačekati glasove iz inostranstva i one koje su prikupili mobilni timovi za glasanje van glasačkih mesta.

Radulović je na konferenciji za novinare rekao da opozicija ima dokaze da se „ponovo desila ogromna izborna krađa u Doboju, Zvornika i Laktašima“.

Ocenio je da će rezultati ovih izbora biti relevantni tek kada se izbori ponove u tim gradovima.

“Celo veče smo čekali izborne rezultate iz Doboja. Kao i u ranijim izbornim ciklusima, čekalo se da se saberu svi izborni rezultati iz cele RS, da bi SNSD u Doboju upisao broj glasova koji im nedostaje”, rekao je on.

Radulović je istakao da SDS ima „eksplicitne dokaze, snimke, o izbornoj krađi u Doboju, Zvorniku i Laktašima“ koje će dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH, tražiti ponavljanje izbora u ta tri grada i tražiti da se, kako je istakao, „ovom izbornom krađom bave i istražni organi“.

Nekoliko minuta pre njegove izjave lider SNSD-a Milorad Dodik je proglasio izbornu pobedu kandidata te stranke Siniše Karana na izborima za predsednika RS.

(Beta)

