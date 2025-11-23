SDS ne priznaje pobedu kandidata SNSD-a, traže ponavljanje izbora u Doboju, Zvorniku i Laktašima

Kazao je da je realna razlika izmedju broja glasova za Karana i broja glasova za opozicionog kandidata za predsednika RS Branka Blanuše svega nekoliko stotina glasova i da, pored prebrojavanja glasova s današanjih izbora, treba sačekati glasove iz inostranstva i one koje su prikupili mobilni timovi za glasanje van glasačkih mesta.
Radulović je na konferenciji za novinare rekao da opozicija ima dokaze da se „ponovo desila ogromna izborna krađa u Doboju, Zvornika i Laktašima“.
Ocenio je da će rezultati ovih izbora biti relevantni tek kada se izbori ponove u tim gradovima.
“Celo veče smo čekali izborne rezultate iz Doboja. Kao i u ranijim izbornim ciklusima, čekalo se da se saberu svi izborni rezultati iz cele RS, da bi SNSD u Doboju upisao broj glasova koji im nedostaje”, rekao je on.
Radulović je istakao da SDS ima „eksplicitne dokaze, snimke, o izbornoj krađi u Doboju, Zvorniku i Laktašima“ koje će dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH, tražiti ponavljanje izbora u ta tri grada i tražiti da se, kako je istakao, „ovom izbornom krađom bave i istražni organi“.
Nekoliko minuta pre njegove izjave lider SNSD-a Milorad Dodik je proglasio izbornu pobedu kandidata te stranke Siniše Karana na izborima za predsednika RS.
