SDSM: Osuđujemo uvredljivo ponašanje Vučića prema Šekerinskoj u Minhenu

Socijaldemokratski savez Makedonije (SDSM) ocenio je danas da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić uvredljivo ponašao prema zamenici generalnog sekretara NATO Radmili Šekerinskoj i to osudio.

„Socijaldemokratski savez Makedonije osuđuje uvredljivo ponašanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića na marginama Minhenske bezbednosne konferencije 2026. godine“, piše u saopštenju najveće makedonske opozicione partije.

Navodi se da je zamenica generalnog sekretara NATO Radmila Šekerinska (i bivša visoka funkcionerka SDSM) ovaj put bila meta predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je, ocenjuje se, „poznat po tome što vređa svakoga ko se ne slaže sa njim ili mu stane na put“.

„Vučić je zlonamerno istakao da su ‘ova žena i ljudi koji su doveli do secesije’ (naglašavajući njen pol na ponižavajući način, kao da je to relevantno za argument), optužujući Šekerinsku da ima veze sa secesijom 13-14 odsto teritorije Srbije (misleći na Kosovo). Ovo je klasičan primer Vučićevog stila – uvrede umesto svađa, što otkriva duboko ukorenjeni šovinizam i ponižavanje žena“, piše u saopštenju SDSM.

Ocenjuje se da je „ovo ponižavanje žena oblik mizoginije koji potkopava rodnu ravnopravnost i doprinosi toksičnoj političkoj klimi u regionu“.

„SDSM nedvosmisleno podržava Radmilu Šekerinsku, koja nema nikakve veze sa optužbama za secesionizam i koja se uvek zalagala za dijalog i stabilnost na Zapadnom Balkanu. Njena uloga u NATO-u je dokaz snage i kompetentnosti žena u međunarodnoj politici, a ovakve napade vidimo kao pokušaj minimiziranja takvih uspeha“, piše u saopštenju.

Jedino, dodaje se, ostaje pitanje da li je ovo samo lični odnos Vučić prema Šekerinskoj ili iza toga stoji nešto drugo.

„Podsetimo da je pre nekoliko nedelja generalni sekretar NATO-a zahtevao da predsednik Srbije pozove na odgovornost Milana Radoičića za napad u Banjskoj na Kosovu, koji se smatra čovekom sa dubokim vezama sa kriminalom, ali i vezama sa biznisima oko Vučića i SNS-a, sestrinske stranke VMRO-a“, piše u saopštenju najveće makedonske opozicione partije SDSM.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com