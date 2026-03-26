Šebek (SSP): Incidenti u Kuli posledica opasne retorike vlasti, potrebna reakcija nadležnih

Predsednik poslaničke grupe Stranke slobode i pravde (SSP) u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine Robert Šebek ocenio je danas da su incidenti u opštini Kula posledica "opasne retorike visokih funkcionera vlasti", te zatražio hitnu reakciju nadležnih organa.

Šebek je u saopštenju naveo da su „maskirani napadači sa fantomkama i motkama“ napali mlade političke aktiviste u Kuli, dodajući da je došlo i do pucnjave, kao i organizovane zasede u ataru.

„Samo par dana nakon Vučevićeve opasne retorike, maskirani napadači sa fantomkama i motkama prešli su sa reči na pucanj, napadajući mlade političke aktiviste koji su se usudili da se bore za svoju opštinu i javno kritikuju vlast“, naveo je Šebek.

On je ocenio da je nedopustivo da policija, umesto da odmah stavi lisice naoružanim napadačima koji su se lažno predstavljali kao službena lica, ostane neodlučna i tek pod pritiskom okupljenih građana privede maskirane napadače.

„Stranka slobode i pravde traži od načelnika policije da hitno objavi imena napadača, njihova prebivališta i kompletan forenzički izveštaj o uzetim parafinskim rukavicama od privedenih lica, kako bi se odgovornost za pucnjavu nesumnjivo utvrdila“, dodao je Šebek.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com