Šebek (SSP): Opasna Vučevićeva manipulacija o statusu Vojvodine

Pokrajinski poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Robert Šebek ocenio je danas da je izjava predsednika Srpske napredne stranke (SNS) Miloša Vučevića o zahtevima za promenu položaja pokrajine predstavlja opasnu političku manipulaciju na tlu multietničke Vojvodine.

On je u saopštenju naveo da je Vučević u Crvenki rekao da je nakon tragedije u Novom Sadu, kada je pri padu nadstrešnice poginulo 16 ljudi, bilo „zahteva za promenu statusa Vojvodine i potiskivanja institucija Srbije iz nje“.

„Vučević umesto što izmišlja nepostojeće državne neprijatelje kako bi pridobio jeftine političke poene pred predstojeće izbore u Kuli, bolje da odgovori ko je faslifikovao podršku lekara kao podršku njegovoj listi u Kuli“, kazao je Šebek, inače predsednik Poslaničkog kluba SSP u Skupštini AP Vojvodine.

Naveo je da niko u Srbiji nije tražio nikakve promene statusa AP Vojvodine, već da su građani tražili isključivo hitno procesuiranje odgovornih za koruptivne radnje koje su dovele do tragedije u Novom Sadu.

Podsetio je i da je predsednica vojvođanske vlade Maja Gojković otvorila železničku stanicu u Novom Sadu, kao gotov objekat, iako je bilo potpuno jasno da radovi nisu bezbedno završeni.

„Nedopustivo je da prvi čovek vladajuće stranke koristi tragediju i grobove nastradalih kao poligon za političke fantazije, sve u cilju očajničkog održavanja rejtinga SNS-a, koji je očigledno u padu pred lokalne izbore u nedelju“, ocenio je Šebek.

(Beta)

