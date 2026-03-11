Šebek (SSP) optužio Pastora (SVM) za brisanje istorijskog pamćenja vojvođanskih Mađara

Predsednik poslaničke grupe Stranke slobode i pravde u Skupštini AP Vojvodine Robert Šebek ocenio je danas da izjava predsednika Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balinta Pastora, kojom je lidera radikala Vojislava Šešelja nazvao "bezubim lavom", predstavlja "vrhunac političkog beščašća i svesno brisanje istorijskog pamćenja vojvođanskih Mađara".

Šebek, koji je i predsednik Gradskog odbora SSP-a u Subotici, u saopštenju je naveo da je „nedopustivo da lider stranke koja se izdaje za jedinog zastupnika mađarske zajednice danas rehabilituje ideologa etničkog čišćenja zarad mrvica lokalne vlasti u Kuli“.

„Šešelj nikada nije bio lav, već politička hijena koja je početkom devedesetih, sa gradskog trga u Subotici, nudila ‘sendviče za put’ Mađarima i Hrvatima dok im je pokazivala put za Budimpeštu i Zagreb“, naveo je Šebek.

On je dodao da građani Vojvodine „ne zaboravljaju surovost kojom je porodica Barbalić izbacivana na ulicu u Zemunu“, kao ni „sraman čin kada je Šešelj u televizijskoj emisiji mahao pasošem njihovog maloletnog deteta, nazivajući ga ‘ustaškim'“.

Prema njegovim rečima, Šešelj se „nije promenio“ i „danas sa nacionalnih frekvencija širi ideologiju najmračnijih devedesetih“.

„Promenio se SVM, koji je zarad fotelja odlučio da postane saučesnik u pranju njegove krvave biografije“, ocenio je Šebek.

On je naveo da Pastor, praveći koaliciju sa „pravosnažno osuđenim ratnim zločincem“, direktno „pljuje u lice svakoj porodici koja je pod radikalskom prisilom napustila prag svog doma i relativizuje i normalizuje svu patnju koju je ovaj ‘bezubi lav’ naneo građanima Srbije“.

(Beta)

