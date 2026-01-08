Šebek (SSP): Paljenje vrata katedrale posledica politike mržnje iz režimskih medija

Šef poslaničke grupe Stranka slobode i pravde u skupštini Vojvodine Robert Šebek ocenio je da paljenje vrata Katedrale imena Marijinog u Novom Sadu nije izolovan incident, već posledica politike mržnje i nasilja koja se, kako je naveo, godinama promoviše kroz režimske medije.

On je u saopštenju naveo da u javnom prostoru dominiraju poruke netrpeljivosti i pretnji i ocenio da takva atmosfera podstiče nasilje i podseća na devedesete godine prošlog veka i tadašnje kampanje zastrašivanja i progona pripadnika manjinskih zajednica u Vojvodini.

Šebek je ocenio da je licemerno ograđivanje vlasti od ovakvih incidenata, imajući u vidu, kako je ukazao, dugogodišnju medijsku i političku podršku ekstremističkim porukama, te je dodao da odgovornost snosi aktuelni režim.

Zahtevao je od nadležnih organa da hitno identifikuju i procesuiraju počinioce paljenja vrata katedrale, ali i organizatore i inspiratore tog čina, uz upozorenje da će se eskalacija nasilja nastaviti ukoliko izostane odlučna institucionalna reakcija.

(Beta)

