Sedamnaest Palestinaca poginulo u izraelskom napadu u Gazi

Sedamnaest Palestinaca poginulo je u izraelskom napadu u Gazi, a većina žrtava su žene i deca saopštila je danas lokalna bolnica.

Rano jutros, izraelske trupe su pucale na zgradu u naselju Tufah na severu Gaze, ubivši najmanje 11 ljudi, većinom iz iste porodice, saopštila je bolnica Šifa, koja je primila tela.

„Genocidni rat protiv našeg naroda u Pojasu Gaze se nastavlja“, izjavio je Mohamed Abu Selmija, direktor bolnice Šifa.

Hamas je saopštio da je ovaj napad „kršenje sporazuma“, dok je izraelska vojska saopštila da reaguje na napade na svoje vojnike.

Tri izraelska vojnika su ubijena od potpisivanja primirja.

Više od 530 Palestinaca je ubijeno u izraelskim napadima otkako je sporazum o primirju stupio na snagu u oktobru 2025. godina, prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze.

(Beta)

