Sednica Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu odložena po treći put

Današnja sednica Saveta Medicinskog fakulteta ponovo je odložena zbog nedostatka kvoruma, drugi put ove nedelje.

Nova sednica je zakazana za naredni petak, 20. februar, u podne, a okupljeni su pozvani da i tog dana dođu pred zgradu fakulteta.

I na ovoj sednici je, kako je najavljeno, trebalo da se raspravlja o produženju roka za početak mandata novom dekanu, a na poziv studenata ispred zgrade se okupio veći broj građana, kao i zaposlenih na tom fakultetu.

Okupljenima se kratko obratio student Medicinskog fakulteta Nikola, koji je istakao da je današnja sednica odložena u 11.55, pet minuta pre nego što je počela, a da je Savet pokušao da napravi „fantomsku sednicu“.

„Postavili su vodu, kafe kuvaricu su naterali da skuvaju dvadeset kafa i postavili su čak i kutiju za tajno glasanje, ali je sednica odložena. Pritisak uspeva“, rekao je on.

Advokatica Tanja Arsić ocenila je da je sve što se radi oko izbora dekana, čemu se protive studenti i gotovo svi nastavnici Medicinskog fakulteta, nezakonito.

„Jasno je da od 4. decembra stalno idu nezakonite odluke i nezakonita odlaganja, da se poslovnik Medicinskog fakulteta ne poštuje. Sve što sam videla do sada je nezakonito urađeno. Dođite i 20. februara jer nam treba velika podrška“, poručila je ona.

Okupljeni ispred fakulteta su pravili buku duvanjem u pištaljke.

Na transparentima su bile poruke „Glasači za izbor dekana, dokle ide vaš kukavičluk, zloba, podaništvo, karakter? Glasajte za bolje a ne za ravne sebi! Narod ne oprašta“ i „Izbor struke ili stranke?“.

Studenti se protive izboru Snežane Tomašević Todorović za dekana jer je, kako kažu, kandidatkinja režima.

Navode i da je ona član „Instituta za akademsko delovanje“ koji je osnovao dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Patrik Drid i koji na ime projekata, i van konkursa, prima ogromne sume novca iz gradskog i pokrajinskog budžeta.

Advokat Vladimir Beljanski izjavio je ranije da je postupak izbora dekana sproveden suprotno važećim propisima i da zbog toga mora biti ponovljen.

Kako je naveo, problem postoji već na nivou neusklađenosti zakonskih i podzakonskih akata, ali i u samoj proceduri izbora.

Protiv izbora Snežane Tomašević Todorović studenti su protestovali i 4. decembra i u utorak, 10. februara.

(Beta)

