Sednica Skupštine grada Novog Sada kasni, opozicija traži deklaraciju o policijskoj brutalnosti

Sednica Skupštine grada Novog Sada, koja je trebalo da počne danas u 10 časova, još nije počela, iz nepoznatih razloga.

Odbornici pozicije i opozicije su u holu, a pred vratima sale stoji obezbeđenje i ne pušta nikoga unutra.

Odborničke grupe opozicionih stranaka u Skupštini grada Novog Sada zatražile su ranije danas da se donese deklaracija o policijskoj brutalnosti i kršenju autonomije univeriteta.

Odbornik Demokratske stranke Veljko Krstonošić precizirao je da bi se tom deklaracijom osudila sila protiv mirnih demonstranata, protiv studenata, profesora Univerziteta u Novom Sadu.

„Mi smatramo da ako treba da ugušimo mladost i nauku i napredak, mi nemamo za čega više da se borimo, ova zemlja više ne postoji“, rekao je Krstonošić.

Ocenio je i da opozicija ovakvo postupanje doživljava kao ugrožavanje demokratskih sloboda, narušavanje poverenja u institucije i kršenje ljudskih prava.

„Zbog toga podnosimo ovu deklaraciju, a podsetiću da Zakon o lokalnoj samoupravi definiše da se jedna jedinica lokalne samouprave preko skupštine stara o pitanjima koja su važna za građane te lokalne samouprave“, naveo je on.

Dodao je da prema Statutu grada Novog Sada, skupština, kao najviši organ odlučuje i o pitanju bezbednosti Novosađana.

Odbornici Skupštine Novog Sada na današnjoj sednici bi trebalo da razmotre više od 20 tačaka dnevnog reda.

(Beta)

