Sednica Skupštine Kosova o izbor predsednika završena zbog nedostatka kvoruma

Hitna vanredna sednica Skupštine Kosova na čijem je dnevnom redu bio izbor predsednika Kosova sa dva kandidata iz vladajućeg Pokreta Samoopredeljenja - Gljauk Konjufca i Fatmire Koljčaku, završena je večeras ubrzo posle početka zbog nedostatka kvoruma.

Ta procedura je tako formalno počela u poslednji čas, pošto je rok za njen početak isticao večeras u ponoć.

Predstavnici tog pokreta su predstavili predloge i biografije dvoje kandidata za predsednika, a zakonodavna komisija utvrdila da su kandidati ispunili uslove za predsednika Kosova.

Sednici nisu prisustvovali poslanici Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova, Srpske liste i poslanica Duda Balje iz bošnjačke zajednice.

Predsednik Kosova se bira tajnim glasanjem u najviše tri kruga. U prva dva kruga predsednik je izabran ako dobije 80 glasova, dok u trećem krugu treba da ima prostu većinu od 61 glasa.

U sva tri kruga u glasanju treba da učestvuju najmanje 80 poslanika, dok je na sednici bilo prisutno 66 poslanika, tako da nije ispunjen uslov za nastavak sednice.

Predsednica parlamenta Aljbuljena Hadžiju je najavila nastavak sednice, ali nije odredila datum.

Političari i pravnici imaju razliita tumačenja o tome da li 4. marta u ponoć ističe rok za početak procedure izbora ili za sam izbor predsednika Kosova pošto se sadašnjoj predsednici Vjosi Osmani mandat završava 4. aprila. Govorilo se da ukoliko ne počne procedura izbora do ponoći, predstoji raspuštanja Skupštine i raspisivanje još jednih vanrednih izbora.

