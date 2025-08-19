Šef delegacije EU osudio nasilje i pozvao na smanjenje tenzija u Srbiji

Šef delegije Evropske unije (EU) u Srbiji Andreas fon Bekerat (von Beckerat) osudio je sve oblike mržnje i nasilja, pozivajući na smanjenje tenzija i poštovanje osnovnih prava.

„Šef delegacije EU je osudio sve oblike mržnje i nasilja i pozvao sve strane da smanje tenzije. Dijalog među akterima širom političkog spektra je istaknut kao jedini način za dalje kretanje napred, uz uzdržavanje od zapaljive retorike i dezinformacija o aktuelnim protestima“, saopštila je delegacija EU posle jučerašnjeg sastanka sa predsednicom srpskog parlamenta Anom Brnabić.

Fon Bekerat i predstavnici zemalja Kvinte sastali su se u ponedeljak Anom Brnabić, na njen zahtev, kako bi razgovarali o političkoj situaciji, reformama u oblasti izbornog okvira i reforme medija, navodi se u saopštenju.

Ambasador EU je naglasio potrebu svih strana da poštuju osnovna prava, uključujući i pravo na mirno okupljanje. To podrazumeva i izbegavanje svakog oblika nasilja prema političkim protivnicima i prostorijama političkih partija kao sredstva političkog protesta.

Fon Bekerat je dodatno naglasio da policijska akcija mora biti srazmerna i u skladu sa osnovnim pravima i dodao da svaka sumnja na prekomernu upotrebu sile mora biti propisno istražena, uključujući i zabrinjavajuće izveštaje o pretnjama i nasilju nad novinarima.

Ambasador EU je istakao da evropski put Srbije nudi rešenja za mnoge od ključnih izazova sa kojima se zemlja suočava, uključujući reforme u oblasti vladavine prava, slobode medija, izborne reforme i stvaranje podsticajnog okruženja za civilno društvo.

Fon Bekerat je pozdravio napore predsednice parlamenta da ostvari napredak u izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), i u izbornom zakonodavstvu, uključujući sprovođenje svih preporuka Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

On je naglasio potrebu da se obezbedi inkluzivan i transparentan proces u kojem učestvuju svi relevantni akteri, dodaje se u saopštenju delegacije EU u Srbiji.

Skupština Srbije u ponedeljak je prenela da je Ana Brnabić imala sastanak šefom Delegacije EU u Srbiji i šefovima misija zemalja Kvinte o reformama u oblasti vladavine prava, sa osvrtom na aktuelnu političku situaciju u zemlji.

Ona je „prenela zabrinutost zbog brutalnog nasilja koje se odvija na ulicama, a posebno otvoreno nasilje u poslednjih sedam dana“.

„Svakodnevno se dešavaju napadi na policiju i javne institucije, sud i tuzilastvo, paljenje stranačkih prostorija, pre svega Srpske napredne stranke, ali i drugih politickih partija, uništavanje imovine, fizičko ugrožavanje i napadi na novinare, kao i zastrašivanja članova porodica predstavnika vlasti“, rekla je Ana Brnabić, navedeno je u saopštenju srpskog parlamenta.

Prema njenim rečima, takvi postupci su „direktan udar na ustavni poredak, slobodu medija i osnovnu bezbednost građana, te da se ne mogu svesti na političko neslaganje ili mirni protest“.

Ona je dodala da je neophodna odlučna i nedvosmislena reakcija međunarodne zajednice, dodaje se u saopštenju Skupštine Srbije.

(Beta)

