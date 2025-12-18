Šef Delegacije EU: Pretnje i napadi na novinare i NVO u Srbiji su znak za uzbunu

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Andreas fon Bekerat izjavio je večeras da najnovije pretnje i napadi na novinare i organizacije civilnog društva u Srbiji predstavljaju znak za uzbunu i založio se da im bude obezbeđeno podsticajno okruženje za rad.

Fon Bekerat je na Iksu ukazao da novinari i aktivisti nevladinih organizacija rade u teškom okruženju i da se suočavaju sa sve većim pritiskom, što otežava njihov rad.

„Budući da su ključni zaštitnici odgovornosti i demokratije, od najveće je važnosti da im bude obezbeđeno podsticajno okruženje. Značaj stvaranja podsticajnog okruženja za civilno društvo i za medije ključni su elementi za put Srbije ka članstvu u EU, što je istaknuto i u izveštaju Evropske komisije za 2025. godinu“, naveo je Fon Bekerat.

(Beta)

