Šef Delegacije EU u BiH prepoznao reformsku agendu u pesmi Bijelog dugmeta Hajdemo u planine

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Bosni i Hercegovini (BiH) Luiđi Soreka naveo je da se Reformska agenda BiH, koju je juče odobrila Evropska komisija, iako složen i tehnički obiman dokument, suštinski svodi na jednostavan predlog vlastima te zemlje – napravite promene u korist građana, a mi ćemo obezbediti finansijsku podršku za njihovu realizaciju.

Soreka je u svojoj kolumni, dostavljenoj medijima iz Delegacije EU u BiH, naveo da se Reformska agenda zasniva na četiri ključne oblasti, a da svaka pojedinačno obećava transformaciju zemlje.

Prva je, istakao je on, zelena i digitalna tranzicija, dodavši da, ako nadležne vlasti ispune korake za omogućavanje uvođenja 5G tehnologije i sigurnog širokopojasnog interneta, EU će obezbediti finansijsku podršku za ubrzanje procesa.

Dodao je da će biti pružena i podršku digitalizaciji javnih usluga, koja će smanjiti vreme čekanja u redovima pred organima uprave i osigurati lakši pristup informacijama i uslugama.

„Reforme u oblasti dekarbonizacije, za koju svi znaju da je neophodna za sprečavanje katastrofalnog globalnog zagrejavanja, između ostalog, biće praćene podrškom pravednoj tranziciji u regijama uglja“, naglasio je Soreka.

Druga oblast, nastavio je, jeste politika razvoja privatnog sektora i poslovnog okruženja, uključujući sisteme za finansijsku podršku inovativnim startapovima i malim i srednjim preduzećima, pojednostavljenje procesa radi omogućavanja povoljnog poslovnog okruženja i primenu inteligentnih transportnih sistema.

Soreka je naveo da je treća oblast politika usmeravanja pažnje na obrazovanje, tržište rada i sistem socijalne zaštite, pri čemu reforme i finansijska podrška EU imaju za cilj povećanje upisa dece u predškolske ustanove, povećanje kvaliteta osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, usklađivanjem nastavnih planova i programa s veštinama potrebnim za uspeh u budućnosti, te poboljšanje veze između stručnog obrazovanja i privatnog sektora.

Četvrta oblast, naglasio je, obuhvata ono što se naziva „temeljnim pitanjima“, odnosno, vladavinu prava, funkcionisanje pravosuđa i demokratskih institucija, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, te osnovna prava.

„Ovo su neke od najvažnijih reformi na evropskom putu Bosne i Hercegovine, a koje će imati neke od najtrajnijih posledica“, istakao je Soreka.

Konstatujući da je naveo brojne potencijalne pogodnosti Reformske agende, dodao je „da bi se sada cinici mogli zapitati: ‘U čemu je kvaka'“, navodeći da postoji veliki rizik da će nedovoljna politička volja sprečiti provođenje reformskih koraka.

„Svaki završeni reformski korak prati odgovarajući iznos investicija. Bez reformskih koraka, BiH neće dobiti sredstva u iznosu od 976,6 miliona evra izdvojenih u okviru Plana rasta“, upozorio je šef Delegacije EU u BiH.

Podsetio je da Reformska agenda sadrži reforme koje su domaće vlasti utvrdile kao važne za budućnost cele zemlje, dodavši da se EU oslanja na na poslovnu zajednicu, organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu i širu javnost da očuvaju snažan interes za ove reforme i da svoje demokratski izabrane predstavnike pozovu na odgovornost kako se ova prilika ne bi propustila.

Soreka je naglasio da su u BiH pre više od četiri decenije, u roku od samo nekoliko godina i uz kratke rokove, izgrađeni fantastični zimski sportski objekti na Bjelašnici, Igmanu, Jahorini i Trebeviću, omogućivši da se 1984. godine održe Zimske olimpijske igare u Sarajevu.

„Međutim, zima na našem pragu donosi gradovima u BiH neke od najviših stopa zagađenja vazduha u Evropi, kao podsetnik na hitnu potrebu za dekarbonizacijom i reformama za unapređenje životne sredine“, ocenio je on.

Podsetio je sa je u svom obraćanju pred Parlamentarnom skupštinom BiH u septembru, Marta Kos, evropska komesarka za proširenje, obećala da će se popeti na planinu Maglić kada BiH postane članica EU.

„Članstvo ostaje ambiciozan cilj, s brojnim potencijalnim preprekama. Primera radi, upravo ove sedmice, propuštena je prilika da Savet ministara BiH ispuni korake koji bi doveli do pomaka ka održavanju prve Međuvladine konferencije s EU“, kazao je Soreka.

Ocenio je da BiH „ima kapacitete za velike stvari, onda kada postoji volja“, ocenivši da je BiH isto tako i zemlja „tragično presklona zastojima i blokadama“.

„Plan rasta je plan za pokretanje BiH. Rečeno stihovima Bijelog dugmeta – ‘Hajdemo u planine!'“, zaključio je šef Delegacije EU u BiH.

