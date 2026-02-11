Šef delegacije EU u Srbiji: Usvajanje pravosudnih zakona podriva poverenje u nezavisnost sudstva

Šef delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Andreas fon Bekerat (von Beckerath) ponovio je danas da EU žali zbog usvajanja pravosudnih zakona u Srbiji jer to podriva poverenje u nezavisnost sudstva koje je važno na putu Srbije ka Uniji.

„Žalimo zbog usvajanja amandmana o pravosudnim zakonima, jer to podriva poverenje u nezavisnost sudstva, i očekujemo reforme koje će potvrditi autonomnost pravosuđa i primenu vladavine prava“, rekao je Fon Bekerat u emisiji „Pravi ugao“ na Radio-televiziji Vojvodine (RTV).

Šef delegacije EU je rekao da je tokom posete srpskog ministra pravde Nenada Vujića Briselu zatraženo da se na pravni način zaustavi primena tih zakona kako kratkoročno ne bi naneli štetu pravosuđje, i da se potom radi na reviziji tih zakona uz podršku EU i Venecijanske komisije.

Fon Bekerat je rekao da je EU očekivala da bude konsultovana o tim zakonima koji su važni za put Srbije ka EU jer smatra da se cela procedura usvajanja amandmana odvijala na netransparentan način.

Prema njegovim rečima, još je rano govoriti o otvaranju Klasteru, 3, jer je prvo potrebna obustava primene novousvojenih pravosudnih zakona i njihova revizija.

„Želimo zajedno da razmotrimo te zakone“, rekao je Fon Bekerat i dodao da EU želi demokratsku Srbiju, kao i da je delegacija Unije prisutna da pomogne Srbiji, a ne da je kazni.

Klaster 3 se odnosi na pregovaračka poglavlja o konkurentnosti i inkluzivnom rastu.

Fon Bekerat je rekao da postoji zamah proširenja EU i da Crna Gori koristi taj zamah u napredovanju ka članstvu, te da bi Srbija trebalo isto da učini.

„Postoji usporavanje reformi i zastoja u vladavini prava, nadamo se da će Srbija, koja je izrazila posvećenost prijemu u EU, ubrzati reforme“, rekao je on i dodao da za to treba da postoji politička volja vlasti, opozicije i civilnog društva, koji treba da sarađuju i održavaju dijalog.

(Beta)

