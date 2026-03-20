Šef diplomatije Estonije: Kritičan sam prema Srbiji jer smo prijatelji, ali podržavamo proširenje

Ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna izjavio je danas u Talinu da je kritičan prema Srbiji u kontekstu evrointegracija, ali da je njen prijatelj i da Estonija podržava proširenje Evropske unije.

Istakao je da je napredak u oblasti vladavine prava i usklađivanja sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Unije ključan za dalji napredak Srbije.

„Naravno da kritikujem Srbiju jer mislim da vaša vlada može da učini više. Reči su dobre, ali nema reformi. Iskren sam u vezi toga jer smo prijatelji“, rekao je na sastanku sa srpskim novinarima u Talinu.

Dodao je da je u veoma dobrim odnosima sa srpskim ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem.

Cahkna je naglasio da Estonija ostaje dosledno za proširenje Evropska unija, ali da proces mora da bude zasnovan na jasnim uslovima i merljivim rezultatima, te da je presudna politička volja.

„Podržavamo procese proširenja – EU i NATO. Bili smo svedoci, i nažalost smo bili u pravu da svaka siva zona ili pozicija neutralnosti je zeleno svetlo za agresije Rusije, ne samo vojne“, rekao je.

Cahkna je ocenio da je ruski predsednik Vladimir Putin paradoksalno postao jedan od najvećih zagovornika proširenja Evropske unije, jer je agresivnom politikom otvorio prostor za novo širenje.

Ministar je naglasio da proširenje EU vidi kao strateško i bezbednosno pitanje, posebno u svetlu rata u Ukrajina i promenjenih geopolitičkih okolnosti, ocenivši da je „istorijski trenutak“ koji ne treba propustiti, i da trenutno unutar Unije postoji politička volja.

„Ako se ova prilika propusti, može uslediti dug period bez proširenja“, rekao je.

Govoreći o samom procesu proširenja, ocenio je da je veoma složen i često podložan blokadama unutar EU.

„I kada neka zemlja ispuni tehničke uslove, jedna država članica može da zaustavi proces. To može dovesti do razočaranja kod kandidata“, upozorio je.

Odgovarajući na pitanja novinara na sastanku kom je prisustvovala i agencija Beta, dodao je da Estonija ne podržava ideje o ukidanju prava veta za nove članice, naglašavajući da sve zemlje u EU moraju imati jednaka prava.

„To može usporiti procese, ali garantuje jednakost svih članica“, rekao je.

Govoreći o mogućim alternativnim modelima proširenja, Cahkna je naveo da postoje ideje o faznom pristupanju ili članstvu uz određene uslove, ali da su takva rešenja komplikovana i još nisu konkretizovana.

Zaključio je da je proširenje EU pre svega političko, a ne samo tehničko pitanje.

„Ako postoji stvarna politička volja, uvek se može pronaći način. Kada neki narod želi u EU mi to moramo da podržimo. Ali bez reformi i jasnog opredeljenja – nema napretka“, poručio je Cahkna.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com