Šef diplomatije: Nemačka je bliža SAD nego Kini, uprkos nedavnim napetostima

Na predavanju koje je organizovao Međunarodni institut za strateške studije, Vadeful je istakao da SAD i dalje ostaju najvažniji partner Evrope i Nemačke, te da Evropa, uprkos trenutnim problemima koji stvaraju distancu između nje i Vašingtona, i dalje zavisi od SAD kada je reč o njenoj bezbednosti.
Zvaničnici administracije američkog predsednika Donalda Trampa kritikovali su evropske zemlje zbog toga što ne ispunjavaju ciljeve NATO-a u vezi sa izdvajanjima za odbranu i zbog prekomerne zavisnosti od SAD u pogledu vlastite odbrane.
„Trčanje s otvorenim rukama prema predsedniku Siju (Đinpingu, predsedniku Kine) i tvrdnja da su svi naši problemi nestali u tom trenutku i da ćemo postati vaš veliki partner, bila bi pogrešna reakcija“, rekao je ministar.
Zemlje zapadnog sveta, poput Kanade i Ujedinjenog Kraljevstva, sklapaju trgovinske sporazume s Kinom, ignorišući kritike SAD-a.
(Beta)
