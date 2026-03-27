Šef diplomatije Severne Makedonje za april najavio drugi strateški dijalog sa SAD

Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije Timčo Mucunski najavio je danas da će u aprilu u Vašingtonu biti održan drugi strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Mucunski je na Fejsbuku napisao da je sa otpravnicom poslova u američkoj ambasadi u Skoplju Nikol Varns (Nicole) razgovarao o „nastavku aktivnosti u okviru strateškog dijaloga i o pripremama za drugi strateški dijalog koji će se održati sledećeg meseca u Vašingtonu“.

Severna Makedonija je 2. juna 2022. godine, kao prva zemlja Zapadnog Balkana, u Vašingtonu počela strateški dijalog sa SAD.

Strateški dijalog, kako je tada saopšteno, obuhvata saradnju u privredi, trgovini, obrazovanju, saobraćaju, energetici, klimatskim promenama, demokratskom razvoju, borbi protiv korupcije, vladavine prava, kao i bezbednosnih segmenata saradnje: od migracija i borbe protiv terorizma, do borbe protiv organizovanog i međunarodnog kriminala.

Šef diplomatije Severne Makedonje je istakao da je na sastanku sa otpravnicom poslova Ambasade SAD potvrđen visok nivo razvoja bilateralnih odnosa i strateško partnerstvo dve zemlje.

„Potvrdio sam posvećenost Vlade daljem produbljivanju bilateralne saradnje“, naveo Mucunski.

Istakao je da je poseban akcent stavljen i na ekonomsku saradnju, sa potencijalom za podsticanje novih investicija, kao i na reformske procese vezane za vladavinu prava i demokratiju.

„Razgovarali o ulozi naše zemlje kao faktora stabilnosti u regionu, kao i o aktuelnim globalnim pitanjima, uključujući dešavanja na Bliskom istoku“, napisao je Mucunski (facebook.com/TimcoMucunski/?locale=mk_MK).

(Beta)

