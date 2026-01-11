Šef francuske diplomatije pozvao SAD da prekinu sa ucenjivanjem oko Grenlanda

Baro je rekao da ne veruje u američku vojnu intervenciju zauzimanja Grenlanda, kako je predložio predsednik Donald Tramp (Trump), dodajući da „ništa ne može da opravda“ takvu operaciju.
„Grenland je evropska teritorija, pod zaštitom NATO-a“, rekao je Baro.
Francuski ministar je dodao da „Evropljani imaju veoma moćna sredstva da brane svoje interese“.
„Ta ucena mora da prestane“, rekao je Baro u intervjuu koji su preneli i nemački list Funke i poljski list Gazeta Viborča.
(Beta)
