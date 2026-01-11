Šef francuske diplomatije pozvao SAD da prekinu sa ucenjivanjem oko Grenlanda

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro (Jean-Noel Barrot) pozvao je SAD da „prekinu sa ucenjivanjem“ u nameri da dobiju direktnu kontrolu nad Grenlandom, teritorijom pod danskom jurisdikcijom, u intervjuu koji je prenelo nekoliko evropskih medija, među kojima francuski list Uest-France (Ouest-France).

Baro je rekao da ne veruje u američku vojnu intervenciju zauzimanja Grenlanda, kako je predložio predsednik Donald Tramp (Trump), dodajući da „ništa ne može da opravda“ takvu operaciju.

„Grenland je evropska teritorija, pod zaštitom NATO-a“, rekao je Baro.

Francuski ministar je dodao da „Evropljani imaju veoma moćna sredstva da brane svoje interese“.

„Ta ucena mora da prestane“, rekao je Baro u intervjuu koji su preneli i nemački list Funke i poljski list Gazeta Viborča.

(Beta)

