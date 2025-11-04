Šef hrvatske diplomatije i slovenački državni sekretar posetili RCC u Sarajevu

Generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Amer Kapetanović sastao se danas u prostorijama RCC-a u Sarajevu sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Hrvatske, Gordanom Grlićem Radmanom, a ranije danas dana sa državnim sekretarom Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Slovenije Nevom Grašič.

Kako je saopštio RCC, tokom sastanka sa ministrom Grlićem Radmanom, razgovarano je o jačanju regionalne saradnje i napretku u zajedničkoj evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana. Obojica su istakli važnost dijaloga, poverenja i praktične saradnje kao ključnih pokretača stabilnosti, ekonomskog napretka i integracije u regionu.

Kapetanović izrazio je zahvalnost Hrvatskoj na kontinuiranoj podršci regionalnoj saradnji.

„Hrvatska je vredan partner i još jedna važna veza iz Jugoistočne Evrope između Evropske unije i Zapadnog Balkana. Zahvalni smo na doslednoj podršci koju Vlada Hrvatske pruža regionalnim inicijativama i radu Saveta za saradnju (RSC). Zajedno radimo na unapređenju razvojnih procesa, stabilnosti i evropskih integracija, u skladu sa smernicama Procesa saradnje Jugoistočne Evrope (SEECP) i zajedničkim ciljevima našeg regiona“, rekao je Kapetanović.

Grlić Radman ponovio je posvećenost Hrvatske podršci Zapadnom Balkanu na njihovom evropskom putu i ​​pozdravio kontinuirane napore RCC-a za jačanje regionalne stabilnosti, povezanosti i socio-ekonomske konvergencije.

Hrvatski ministar je izrazio spremnost svoje zemlje da podeli svoja iskustva kao država članica Evropske unije (EU) kako bi pomogla u ubrzanju reformi i saradnje u regionu.

Kapetanović sastao se ranije danas Grašič, a razgovarali su o ekonomskoj saradnji, održivim investicijama i ulozi regionalnih inicijativa u jačanju konkurentnosti i inovacija u regionu, navodi se u saopštenju.

Grašič pohvalio je rad RCC-a na promociji regionalne saradnje i ponovio posvećenost Slovenije podršci evropskom putu Zapadnog Balkana, posebno kroz inicijative koje doprinose održivom rastu, digitalnoj transformaciji i zelenoj tranziciji.

Grlić Radman i Grašič izrazili su, u ime svojih zemalja, podršku procesu usmerenom na povećanje doprinosa RCC-u.

„Na oba sastanka razmatran je i ključni program RCC-a, uključujući Strategiju za Jugoistočnu Evropu 2030 (SEE2030), Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište i Zelenu agendu za Zapadni Balkan, kao okvire za negovanje inkluzivnog i održivog razvoja u celom regionu“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

