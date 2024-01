Šef humanitarnih operacija u UN: Gaza je postala nenastanjiiva

Gaza je „nenastanjiva“ tri meseca posle užasavajućih napada Hamasa na Izrael – ocenio je danas šef humanitarnih operacija UN Martin Grifits i upozorio da je zdravstvena situacija katastrofalna.

Grifits je naveo u saopštenju da se u Gazi „ljudi suočavaju sa najvišim nivoom nesigurnosti hrane ikada zabeleženim“ i da je „glad na pragu“.

Uz to su stanovnici Gaze „očevici svakodnevnih pretnji po sopstvenu egzistenciju, dok svet to posmatra“, rekao je on.

Generalni podsekretar UN za humanitarne poslove je rekao i da su desetine hiljada ljudi, većinom žena i dece, ubijene ili ranjene, da porodice spavaju napolju dok temperatura naglo pada i bombarduju se područja gde je Palestincima rečeno da se sklone.

Nekoliko delimično funkcionalnih bolnica je pretrpano, a zalihe su im pri kraju, zarazne bolesti se šire i usred haosa 180 palestinskih žena se svakodnevno porađa.

Grifits je ponovio zahteve UN za hitno okončanje rata i oslobađanje talaca.

„Vreme je za međunarodnu zajednicu da upotrebi sav svoj uticaj da se to desi“, rekao je on, dodajući da su humanitarni radnici suočeni sa „nemogućom misijom“ da obezbede pomoć za više od dva miliona ljudi, dok ih ubijaju i dok se nastavlja prekid komunikacija, a putevi su oštećeni, na konvoje kamiona se puca i osnovno snabdevanje robom gotovo ne postoji.

„Gaza je pokazala ono najgore u ljudskom rodu i odavno je prošlo vreme da se rat okonča“, zaključio je Grifits.

(Beta)

