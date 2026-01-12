Šef kabineta predsednika Kipra podnosi ostavku nakon videa na društvenim mrežama

Šef kabineta predsednika Kipra Nikosa Hristodulidesa danas je saopštio da ponosi ostavku na tu funkciju, nakon što je prošle nedelje na društvenim mrežama deljen video u kojem se tvrdi da je učestvovao u kršenju zakona o finansiranju predsedničke kampanje.

Kako piše „Cyprus Mail“, Haralambos Haralambus ostavku je objavio na društvenim mrežama iako tvrdi da je nevin, navodeći da je „poslednjih dana u toku pokušaj da se lično naudi predsedniku republike, da se dovede u pitanje vlada i da se ošteti imidž zemlje“.

„Moje učešće, kroz namerna iskrivljenja, selektivne izvode i reference u drugom kontekstu, navelo je ljude na pogrešne zaključke, iskorišćava se, bez namere trezvenog tumačenja stvarnih informacija“, napisao je Haralambus.

On je dodao da je juče dao iskaz policiji, „iznoseći istinu kojoj je odvek služio“, kao i da „neće dozvoliti da se njegovo prisustvo u vladi pretvori u sredstvo eksploatacije sa ciljem nanošenja štete Kipru ili predsedniku republike“.

Kipar je 1. januara preuzeo šestomesečno predsedavanje Evropskom unijom tokom koga će težiti autonomnoj uniji otvorenoj prema svetu, dok će na planu proširenja promovisati kredibilnu agendu u cilju postizanja konkretnih, opipljivih rezultata.

(Beta)

