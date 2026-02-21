Strane u ukrajinskom sukobu kreću se ka rešenju konflikta, izjavio je otpravnik poslova Ambasade u SAD Andrej Ledenjov.

On je na jednom prijemu u Ambasadi, prenosi TASS, rekao da „deca širom sveta spavaju mirno jer velike sile održavaju kontakte kroz profesionalni dijalog“.

„To se nedavno dogodilo u okviru pregovaračkog procesa o Ukrajini koji aktivno podržava aktuelna administracija (SAD) za razliku od prethodnih godina, kada je Vašington delio nerealne snove kolektivnog Zapada o nanošenju strateškog poraza Rusiji“, rekao je on.

Ledenjov je kazao da se posle poslednjeg kruga pregovora ove nedelje u Ženevi, „sukob koji je počeo u bratskoj zemlji zbog neonacističke ideologije koja se tamo razvijala, nastavlja da se kreće ka rešenju“.

Pregovori Rusije, SAD i Ukrajine održani su u Ženevi 17. i 18. februara. Šef ruske delegacije Vladimir Medinski opisao ih je kao teške, ali poslovne. Prema njegovim rečima, novi krug pregovora biće uskoro.

(Beta)

