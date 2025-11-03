Šef opozicionih Demokrata optužio vlast SAD za ekploataciju gladi među siromašnim Amerikancima

Hakim Džefris, lider demokratske manjine u Predstavničkom domu Kongresa (skupštine) SAD, optužio je u nedelju predsednika Donalda Trampa i njegovu Republikansku stranku za „eksploataciju gladi“ 42 miliona Amerikanaca kojima je uskraćen javni program pomoći u hrani zbog finansijske blokade savezne vlade pošto kasni državni budžet za 2026. godinu.

U intervjuu za CNN, tvrdio je da Republikanci koji imaju većinu u Kongresu, nemaju nameru da okončaju blokadu koja traje skoro pet nedelja i košta američku privredu milijarde dolara.

Od 1. oktobra, kada je počela blokada savezne vlade, Demokrate i Republikanci nisu u stanju da se dogovore o novom budžetu i razmenjuju optužbe za to. Demokrate zahtevaju produženje vladinih subvencija za zdravstveno osiguranje domaćinstava sa niskim prihodima, koje bi trebalo da isteknu krajem godine. Republikanci ovo osuđuju kao neopravdanu opstrukciju opozicije.

„Želimo da ponovo proradi vlada, želimo da postignemo dvostranački sporazum o potrošnji koji poboljšava živote običnih Amerikanaca“, izjavio je Hakim Džefris.

„Veoma je žalosno što su Donald Tramp i Republikanci odlučili da eksploatišu glad i obustave program pomoći u hrani SNAP, iako su dva savezna suda jasno rekla da niko u ovoj zemlji ne bi trebalo da bude lišen pomoći u hrani“, nastavio je pozivajući se na sudsku presudu kojom je naložen nastavak SNAP-a, obustavljenog u subotu.

Donald Tramp je potvrdio svoju posvećenost nastavku finansiranja pomoći u hrani, ali su milioni Amerikanaca ostali bez tog neophodnog programa.

Majk Džonson, republikanski predsednik Predstavničkog doma, rekao je za Fox News da „nije reč o osvajanju političke pobede“. „Američki narod pati“, rekao je optuživši Demokrate da se „igraju vatrom“.

Stranka Donalda Trampa ima većinu u oba doma Kongresa. Međutim, pravila Senata zahtevaju veliku većinu za usvajanje budžeta, i Republikanci stoga moraju da se oslone na podršku nekoliko senatora Demokrata.

