Šef poljske diplomatije predložio Masku da odleti na Mars, jer tamo nema cenzure nacista

Šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski poručio je danas američkom milijarderu Ilonu Masku (koji je pozvao na likvidaciju Evropske unije) da odleti na Mars, jer tamo nema cenzure nacističkih pozdrava.

Mask je posle kazne od 120 miliona evra koju njegova mreža Iks mora da plati zbog kršenja propisa u EU prvo pozvao na likvidaciju Unije i povratak suvereniteta državama članicama, a posle je u drugoj poruci upitao koliko vremena je ostalo do propasti EU.

„Odleti na Mars. Tamo nema cenzure nacističkih pozdrava“, reagovao je na to pitanje, isto na mreži Iks, šef poljske diplomatije i vicepremijer Šikorski, aludirajući na to što je Mask na taj (nacistički) način podigao ruku tokom inauguracije američkog predsednika Donalda Trampa.

Pre toga Šikorski je danas, povodom ruskih pohvalnih reakcija na prvu Maskovu poruku o likvidaciji EU i povratku suvereniteta državama članicama, poručio da je sada jasno i onima koji možda još sumnjaju čemu služi cela ta priča protiv EU, sa zahtevom da se vrati suverenitet nacionalnim državama.

„Ako neko još sumnja u to kome služi cela anti EU priča o suverenitetu. Onima koji žele da zarađuju na sejanju mržnje i onima koji hoće da osvoje Evropu“, prokomentarisao je Šikorski.

(Beta)

