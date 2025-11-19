Šef poljske diplomatije Šikorski: Diverzije na pruzi akt državnog terorizma Rusije

Šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski optužio je danas Rusiju da diverzije na pruzi Varšava – Lublin ovog vikenda, kada su u vazduh eksplozivom dignute šine, nisu obične sabotaže, već akt državnog terorizma Rusije s ciljem da ubija Poljake.

„Strana država poslala je dobro pripremljene diverzante. Rusija za svoj prljav posao anagažuje izvršioce pod stranim zastavama. Ovog puta to nije bila diverzija već akt državnog terorizma kada je jasna namera bio gubitak ljudskih života“, kazao je Šikorski u vanrednom obraćanju poslanicima Sejma poljskog parlamenta.

Vanredno obraćanje Šikorski je zatražio da bi apelovao na poljsku opozicionu nacionalističku desnicu, čiji poslanici su ubrzo izašli iz sale, i na predsednika države Karola Navrockog da posle ove eskalacije konačno shvate da neprijatelj Poljske nije na Zapadu već na Istoku.

„Napadi na prugu teraju nas da rešimo ko je naš saveznik a ko neprijatelj. Da li je neprijatelj činovnik u Briselu koji razmatra isplatu za Poljsku, nemački vojnik uz PVO sistem Patriot u Žešovu. Možda Ukrajinka koja radi i šalje novac mužu koji se bori, možda Ukrajina? Ne, neprijatelji su oni koji su poslali diverzante sa zadatkom da ubijaju Poljake“, kazao je Šikorski.

Na konferenciji za novinare u Sejmu posle obraćanja poljski ministar spoljnih poslova rekao je da je kao odgovor na najnoviju eskalaciju hibridnih napada Moskve odlučio da zatvori poslednji ruski konzulat koji je ostao u Poljskoj van ambasade, onaj u Gdanjsku.

„Nećemo prekidati diplomatske odnose sa Rusijom, kao što ih ne prekidaju zemlje u kojima je došlo do diverzija i terorističkih napada. Premijeru Velike Britanije recimo podmetnuta je bomba u privatnu kuću“, rekao je Šikorski upitan da li je vreme da Poljska zatvori i rusku ambasadu u Varšavi.

Šikorski je dodao da će nastojati da i Evropska unije uvede restrikcije za kretanje ruskih diplomata samo unutar zemalja članica u kojima su akreditovani.

„Kao što je to učinila Poljska. Od sada ruskim diplomatama neće biti dovoljno da nas obaveste da prelaze granicu Mazovjeckog vojvodstva, biće im potrebna naša dozvola“, najavio je nove restrikcije za diplomate u ruskoj ambasadi u

Varšavi.

Šikorski je kazao da u EU ima preko 2.000 ruskih diplomata a da obaveštajne službe procenjuju da čak 40 odsto njih obavlja poslove nespojive sa statusom diplomate.

„Dobro bi bilo da ne mogu više da rukovode agentima van zemlje gde su akreditovani, jer tamo gde imaju agreman obaveštajne službe ih prate, dok je u inostranstvu to teže“, kazao je Šikorski novinarima.

U obraćanju poslanicima Šikorski je kritikovao predsednika Poljske Karola Navrockog i podsetio ga da Ustav jasno kaže da šef države samo predstavlja spoljnu politiku koju je kreirala i za koju je odgovorna vlada.

„Kada predsednik govori protiv EU ne predstavlja stav Poljske već samo svoj lični i svoje kancelarije. Ne predstavlja čak ni svoje birače jer se nije kandidovao sa parolom izlaska Poljske iz EU“, upozorio je Šikorski i naglasio da Poljska ne može da ima dve spoljne politike.

Šef poljske diplomatije kazao je da je dobro što Navrocki uskori ide u posetu Mađarskoj i da će mu pripremiti materijale o zvaničnom stavu Poljske.

„Neka ne zaboravlja da ide u zemlju čija vlada je najviše antiukrajinska i najviše proruska, što nije slučajno. To je zemlja koja je pod vladama korumpiranih nacionalista postala najsiromašnija zemlja u EU“, kazao je Šikorski.

Navrockom je poručio da ne računa da bi Navrocki doveo natrag u Poljsku ministra pravde i njegovog zamenika koji se u bekstvu pred poljskim pravosuđem a utočište su im dale mađarske vlasti.

„Ali možete da tražite da Mađarska skine veto na 470.000 evra iz evropskog fonda za poljsku vojsku i da odustane od veta evrointegracije Ukrajine“, kazao je Šikorski.

(Beta)

