Šef ruske obaveštajne službe: Predstavništvo Ruskog istorijskog društva u Srbiji – logičan korak

Direktor ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR) Sergej Nariškin ocenio je da osnivanje predstavništva Ruskog istorijskog društva (RIO) u Srbiji predstavlja logičan korak koji odražava dubinu istorijskih i kulturnih veza dve zemlje, prenela je ruska agencija Tass.

„Osnivanje predstavništva Ruskog istorijskog društva u Republici Srbiji vidim kao potpuno prirodan korak. Zahvalni smo Aleksandru Vulinu, koji je izašao s tom inicijativom, koja je već naišla na širok odjek. Uveren sam da će stvaranje takve platforme podići saradnju ruskih i srpskih istoričara na novi kvalitativni nivo i ojačati naučne i kulturne veze naših zemalja“, istakao je Nariškin povodom otvaranja predstavništva RIO u Beogradu.

Nariškin, koji je na čelu RIO, u video-poruci učesnicima osnivačkog zasedanja u Beogradu, naveo je da Rusija visoko ceni duhovnu bliskost srpskog naroda i nezavisnu politiku Beograda

„Nije tajna da Brisel danas vrši izuzetno snažan pritisak na Republiku Srbiju. Takođe je istina da srpski narod i dalje ostaje nama blizak po duhu. U Rusiji se to veoma ceni i poštuje. Poštuje se i principijelan, nezavisan kurs koga se Beograd pridržava“, rekao je Nariškin.

Naglasio je da je rusko-srpsko strateško partnerstvo „obostrano korisno“ i da ono „i dalje donosi plodove za obe zemlje“.

Nariškin je naveo i da „viševekovna istorija Srbije zauzima važno mesto u širokoj agendi Ruskog istorijskog društva“.

Osnivačko zasedanje predstavništva Ruskog istorijskog društva juče u Beogradu okupilo je, kako izveštava Tass, oko 1.300 ljudi a među prisutnima su bili i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, kopredsednik RIO i zamenik ministra nauke i visokog obrazovanja Rusije Konstantin Mogilevski, ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko, patrijarh srpski Porfirije, borac mešovitih borilačkih veština Fjodor Jemeljanenko, kao i predstavnici akademske i kulturne zajednice.

RIA Novosti u izveštaju iz Beograda navodi da su osnivačkom zasedanju prisustvovali i članovi Vlade Republike Srpske u Bosni i Hercegovini.

Odluka o osnivanju predstavništva RIO u Srbiji doneta je na sednici predsedništva društva 10. juna a vodi ga lider Pokreta socijalista i bivši potpredsednik srpske vlade Aleksandar Vulin, podseća Tass i dodaje da Rusko istorijsko društvo, obnovljeno 2012. godine u tradiciji Carskog ruskog istorijskog društva, okuplja oko hiljadu naučnika i više od 180 specijalizovanih organizacija u Rusiji i inostranstvu.

Ruski mediji izvestili su juče da je osnivačka skupština počela intoniranjem himni Rusije, Srbije i Republike Srpske, a minutom ćutanja odata je počast bivšem načelniku Generalštaba Vojske Jugoslavije i haškom optuženiku generalu Nebojši Pavkoviću.

Rusko istorijsko društvo u Republici Srbiji je u Agenciji za privredne registre upisano kao udruženje građana, a zakonski zastupnik udruženja od septembra 2025. godine je Aleksandar Vulin.

(Beta)

