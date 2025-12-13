Šef UN u Iraku povodom završetka misije pomoći iz 2003. godine posle američke invazije

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš je danas u Bagdadu povodom završetka političke misije uspostavljene 2003. godine posle američke invazije Iraka kojom je svrgnut predsednik Sadam Husein.

Na zahtev Iraka Savet bezbednosti UN glasao je prošle godine da se do kraja 2025. završi Misija UN za pomoć Iraku (UNAMI).

Zadatak Misija je bio da vodi posleratne humanitarne aktivnosti i rekonstrukciju i pomogne da se ponovo uspostavi reprezentativna vlada.

Vršilac dužnosti premijera Iraka Mohamed Šia al Sudani je rekao da visoko ceni rad te misije i to u regionu koji je „decenijama patio od diktature, ratova i terorizma“.

On je u zajedničkoj izjavi sa Guterešom rekao da završetak te misije pokazuje da je Irak stigao do faze „pune samoodrživosti“ i da je „Irak izašao kao pobednik zahvaljujući žrtvama i hrabrosti svog naroda“.

Kraj mandata UNAMI „ne znači kraj kraj partnerstva Iraka i UN“, već da počinje novo poglavlje saradnje na razvoju njegove zemlje.

Premijer je rekao da će jedna ulica u Bagdadu biti nazvana „Ulica Ujedinjenih nacija“ u čast rada svetske organizacije i u znak priznanja za 22 članova osoblja UN ubijena 19. avgusta 2003. godine u napadu kamionom – bombom na Hotel „Kanal“ u Bagdadu gde je bilo sedište UN.

Gutereš je pohvalio „hrabrost, čvrstinu i odlučnost iračkog naroda“ i napore vlasti Iraka da obnove bezbednost i red posle više godina nasilja i jačanja ekstremističkih grupa, uključujući Islamsku državu posle američke invazije 2003.

„Iračani su radili na prevazilaženju decenija nasilja, represije, ratova, terorizma, sektaštva i stranog mešanja. Današnji Irak je neprepoznatljiv u odnosu na ta vremena“, rekao je generalni sekretar UN.

On je rekao da je Irak sada „normalna zemlja“ i da će odnosi UN-i Iraka okončanjem misije UNAMI postati „normalni odnosi“.

Gutereš je pozdravio posvećenost vlasti Iraka vraćanju svojih građana iz kampa al Hol, velikog šatorskog naselja u severoistočnoj Siriji gde su hiljade ljudi, uglavnom žene i dece, sa navodnim vezama sa Islamskom državom.

Gutereš je nedavno predložio da bivši irački predsednik Barham Salih postane sledeći šef Agencije UN za izbeglice (UNHCR) što je posle pola veka prva nominacija nekog s Bliskog istoka na tu dužnost.

Salihov predsednički mandat od 2018. do 2022. godine bio je u periodu odmah posle pohoda grupe Islamska država preko Irana i borbe te ekstremističke grupe da ponovo zauzme se vrati teritoriju, uključujući ključni severni grad Mosul.

Najmanje 2,2 miliona Iračaka raseljeno je dok su bežali od ofanzive Islamske države. Mnogi, posebno pripadnici manjinske grupe Jazida iz severne oblasti Sindžar i danas su u logorima za raseljene.

(Beta)

