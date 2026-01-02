Šef vojne obaveštajne službe na čelu kabineta Zelenskog

U vreme kada SAD predvode diplomatsku inicijativu za okončanje gotovo četvorogodišnje ruske invazije Ukrajine, Zelenski je imenovanje generala za novog šefa svog kabineta objasnio time da Ukrajina treba da se usmeri na razvoj svoje odbrane i bezbednosnih snaga i mirovne pregovore što sve nadzire kancelarija predsednika.

Zelenski je smenio svog prethodnog šefa kabineta Andrija Jermaka kada su zvaničnici za borbu protiv korupcije počeli istragu o navodnoj korupciji u energetici.

Budanov (39), jedan je od najprepoznatljivijih i popularnijih ličnosti tokom rata. On je od 2020. godine bio na čelu vojne službe bezbednosti GUR.

S karijerom u vojnoj obaveštajnoj službi beležio uspon u establišmentu odbrane od kada je Rusija ilegalno anektirala Krim 2024. godine. Učestvovao je u specijalnim operacijama i obaveštajnim misijama povezanim sa borbama sa separatističkim snagama koje podržava Moskva u istočnoj Ukrajini pre početka pune ruske invazije u februaru 2022. godine. On je prema izveštajima ranjen u jednoj takvoj operaciji.

Od početka ruske invazije Budanov je postao istaknuto lice u obaveštajnom radu Kijeva, redovno se pojavljujući u intervjuima i na brifinzima koji su predstavljali i psihološki pritisak na Moskvu. Često je upozoravao na dugoročne ruske namere prema Ukrajini i regionu, prikazujući rat kao egzistencijalnu borbu za državnost svoje zemlje.

Pod vođstvom Budanova GUR je proširio operacionalna dejstva, koordinišuči obaveštajne radnje, sabotažu i specijalne operacije namenjene smanjenju ruskih vojnih sposobnosti daleko od borbenih linija.

Ukrajinski zvaničnici su pripisali vojnoj obaveštajnoj službi zasluge za operacije koje su ciljale ruske komandne strukture, logističke centre, energetsku infranstrukturu i pomorske objekte, uključujući udare duboku unutar ruske teritorije i u okupiranim oblastima Ukrajine.

Njegovo imenovanje za šefa kabineta predsednika predstavlja neuobičajeni pomak – stavljanje šefa obaveštajne službe u centar koordinacije političkih i diplomatskih pitanja Ukrajine.

Zelenski je taj potez označio kao deo širih napora da se ojača fokus na bezbednost, razvoj odbrane i diplomatiju jer „Kirilo ima specijalizovano iskustvo u ovim oblastima i dovoljno snage da ostvari rezultate“, rekao je on.

Budanov je preko Telegrama rekao da je njegov novi položaj „i čast i odgovornost u istorijskom vremenu da se Ukrajina usredsredi na kritično važna pitanja strateške bezbednosti“.

(Beta)

