Šefovi diplomatija EU razgovarali sa direktorom Trampovog Odbora za mir

Ministri spoljnih poslova članica Evropske unije sastali su se danas u Briselu sa direktorom Odbora za mir, koji je predsednik SAD Donald Tramp formirao radi uspostavljanja bezbednosti u razorenom Pojasu Gaze i obnove te palestinske teritorije.

Bivši bugarski političar i diplomata Ujedinjenih nacija Nikolaj Mladenov, koga je Tramp izabrao da upravlja Odborom za mir, sastao se sa šeficom evropske diplomatije Kajom Kalas i ministrima spoljnih poslova 27 članica EU. Očekivalo se da razgovaraju i o Gazi i o ratu u Ukrajini i novim sankcijama Rusiji.

Kalas je uoči sastanka rekla da EU „želi da bude deo mirovnog procesa u Gazi i da doprinese onim što ima“. Ona je posle razgovora kazala da je Mladenov obavestio evropske diplomate o humanitarnoj situaciji u Gazi i aktivnostima i strategiji Odbora za mir, koja uključuje prisustvo EU u humanitarnim i aktivnostima na stabilizaciji situacije.

„Bilo je dobro čuti od Mladenova da se sada zaista pokušava poboljšati situacija, da on to vidi na isti način, da im je zapravo potreban i naš doprinos“, navela je Kalas.

Kalas je rekla da je jedna članica EU blokirala uvođenje novih sankcija izraelskim doseljenicima, ne navodeći koja. Dodala je da planirana obuka palestinske policije u Gazi, koju treba da sprovode EU, čeka odobrenje Izraela.

EU, koja ima duboke veze i sa Izraelom i sa Palestincima, sada igra važnu nadzornu ulogu na graničnom prelazu Rafa, na granici Pojasa Gaze i Egipta, i najveći je donator Palestinske uprave.

Međutim, pitanje da li sarađivati sa Trampovim Odborom za mir podelilo je vlade zemalja EU od Nikozije do Kopenhagena. Dve članice EU – Mađarska i Bugarska, punopravni su članovi Odbora za mir, kao i tri kandidata za članstvo u Uniji – ​​Turska, Albanija i Kosovo.

Na prvi sastanak Odbora za mir, koji je održan u Vašingtonu u četvrtak, posmatrače je poslalo 12 zemalja EU: Nemačka, Italija, Holandija, Finska, Austrija, Hrvatska, Češka, Poljska, Slovačka, Rumunija, Grčka i Kipar. Zastava EU je bila istaknuta na skupu zajedno sa zastavama zemalja posmatrača i članica Odbora.

Evropski lideri poput francuskog predsednika Emanuela Makrona i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen odbili su poziv da se pridruže, kao i poglavar Rimokatoličke crkve Lav XIV. Ali je Fon der Lajen na sastanak u Vašingtonu poslala evropsku komesarku za Mediteran Dubravku Šuicu kao posmatrača.

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro rekao je da slanje Šuice bez konsultacija sa Evropskim savetom, koji okuplja lidere članica EU, predstavlja kršenje propisa Unije.

Baro je na Iksu naveo da Evropska komisija nije trebalo da ima predstavnika na sastanku Odbora za mir u Vašingtonu, jer „mora skrupulozno da poštuje evropsko pravo i institucionalnu ravnotežu u svim okolnostima“.

Paula Pinjo, portparolka Fon der Lajen, odgovorila je da je „u nadležnosti Evropske komisije da prihvata pozive“ i dodala da taj organ EU „nastoji da utiče na obnovu i očuvanje mira u Gazi“.

