Šefovi diplomatija Kine i Britanije razgovarali o situaciji na Bliskom istoku

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji razgovarao je telefonom sa britanskom ministarkom spoljnih poslova, Ivet Kuper na njen zahtev, a tema je bila situacija na Bliskom istoku.

Kako prenosi Kineska medijska grupa (CMG), razgovor je vođen 19. marta.

Kuper je rekla da Ujedinjeno Kraljevstvo, suočavajući se sa sve većim turbulencijama u svetu, želi da održi blisku komunikaciju sa Kinom kako bi se što pre okončala neprijateljstva, ponovo pokrenuli pregovori diplomatskim kanalima i pronašlo dugoročno rešenje za tenzije na Bliskom istoku.

Vang, koji je i član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, rekao je da se sukob na Bliskom istoku produbljuje i širi. To ne utiče samo na regionalni mir i stabilnost, već se negativno odražava i na svetsko tržište energenata, finansije, trgovinu i pomorski saobraćaj, narušavajući zajedničke interese svih zemalja.

„Nema pobednika u dugotrajnom sukobu, a prekid vatre je zajednička želja svih“, rekao je Vang.

On je dodao da „Kina poziva sve strane da odmah obustave vojne operacije, rešavaju nesuglasice kroz ravnopravan dijalog i da zajedno rade na očuvanju regionalnog mira i stabilnosti“.

„Kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Kina i Ujedinjeno Kraljevstvo dele odgovornost za očuvanje međunarodnog mira i bezbednosti“, istakao je šef kineske diplomatije.

Naglasio je da „obe strane treba da intenziviraju komunikaciju, doprinesu miru i da zajedno rade na očuvanju ciljeva i principa Povelje UN i osnovnih normi međunarodnih odnosa, kako bi se sprečilo dalje narušavanje međunarodnog poretka i podrivanje svetskog mira“.

Šefovi diplomatije Kine i Britanije razgovarali su i o bilateralnim odnosima, saglasni da aktivno sprovode dogovore na nivou lidera dve zemlje, jačaju komunikaciju i da nastave da unapređuju sveobuhvatan strateški partnerski odnos između Kine i Ujedinjenog Kraljevstva, doprinoseći tako stabilnosti u svetu koji se menja i postaje sve turbulentniji, dodaje CMG.

(Beta)

