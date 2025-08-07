Šefovi grupa u Evropskom parlamentu traže hitnu akciju EU za okončanje masakra u Gazi

Šefovi tri političke grupe u Evropskom parlamentu ocenili su u pismu visokim zvaničnicima EU da je situacija u pojasu Gaze katastrofalna, da se više ne može smatrati vanrednim stanjem i zatražili hitno reagovanje vrha EU, uključujući suspenziju sporazuma EU o partnerstvu sa Izraelom.

U pismu upućenom predsedici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti i šefici diplomatije EU Kaji Kalas naveli su da „postoje nedvosmisleni dokazi da je u Gazi počinjen genocid“.

„Pišemo vam, kao najviši predstavnici evropskih institucija, da izrazimo duboku zabrinutost zbog kontinuirane neaktivnosti EU u vezi sa katastrofalnom situacijom u Gazi i na okupiranim palestinskim teritorijama i da pozovemo na hitnu akciju“, navodi se u pismu koje je grupa S&D obajvila na svom nalogu na mreži Iks.

Pismo su potpisali šefovi socijaldemokrata (S&D), Zelenih/EFA i Levice.

Evroposlanici podsećaju na teroristički napad Hamasa od 7. oktobra 2023, vojnu kampanju Izraela, smrt više od 60.000 Palestinaca, raseljavanje gotovo dva miliona ljud i sistematsko uništavanje civilne infrastrukure.

Takođe ukazuju da se glad koristi kao metod ratovanja.

Potpisnici ocenjuju da Evropska komisija i Evropski savet nisu uspeli da odgovore sa hitnošću i odgovornošću dok je Spoljnopolitička služba EU zaključila da Izrael krši Sporazum o pridruživanju EU-Izrael ali da je on još na snazi.

„Nije uveden embargo na oružje. Nisu uvedene sankcije odgovornima. U međuvremenu je moralni glas EU u svetu svaki dan sve slabiji“, navodi se u pismu koje su potpisali Irace Garsija Peres, Bas Eikout, Teri Rajntke, Manon Obri i Martin Širdevan.

Oni traže od EU da zahteva i podrži trenutni i trajni prekid vatre i bezuslovno oslobađanje svih talaca koje drži Hamas, suspenziju Ugovora o pridruživanju i uvođenje sankcija protiv izraelskih vlasti odgovornih za kršenje međunardnog prava, kao i primenu sveobuhvatnog embarga na oružje.

Takođe traže garantovanje nesmetanog humanitarnog pristupa i vraćanje punog mandata i finansiranja UNRWA i potvrdu posvećenosti rešenju dve države konkretnim koracima za realizaciju.

„Ne možemo sebi da dozvolimo dalje odlaganje. Ne možemo sebi da dozvolimo dalje krvoproliće. Istorija neće oprostiti ćutanje na masovnu patnju i nekažnjivost“, naveli su potpisnici pisma.

(Beta)

