Šekerinska: Partnerstvo sa Srbijom je investicija u stabilnost, ali očekujemo odgovornost

Zamenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska izjavila je u Hagu da je partnerstvo alijanse sa Srbijom investicija u bezbedan i stabilan Zapadni Balkan, ali i ponovila da saveznici očekuju odgovornost za nasilje na Kosovu 2023. godine.

U intervjuu agenciji Beta, na marginama ovonedeljnog samita NATO-a u Hagu, Šekerinska je rekla da je alijansa više puta pozvala Srbiju da procesuira odgovorne za događaje na Kosovu 2023. godine – za majski napad na pripadnike misije KFOR ispred zgrade Opštine Zvečan i za septembarski sukob naoružane grupe Srba sa kosovskom policijom u selu Banjska.

„Srpske vlasti su nam svaki put govorile da je to važno i za njih, jer utiče na ugled i kredibilitet Srbije. Verujemo da misija KFOR doprinosi regionalnoj bezbednosti i ono što smo čuli iz Beograda je gotovo istovetno. Saveznici su mnogo uložili u KFOR, ne samo novca, već i vojnika. I žele da oni budu bezbedni i žele da vide da se isplati njihovo ulaganje u tu dugogodišnju misiju NATO-a. I očekuju odgovornost od naših partnera, uključujući Srbiju“, kazala je Šekerinska.

Šekerinska je navela da NATO, a naročito KFOR, ima dobru saradnju i komunikaciju sa srpskim oružanim snagama, i dodala da to doprinosi stabilnosti i bezbednosti svih zajednica na Kosovu.

„Poštujemo to i verujemo da je to i ulaganje u bezbednost. To koristi svim građanima i svim zajednicama koje žive na Kosovu. Verujemo da je zajednički interes da taj angažman i otvoreni pristup ostanu validni“, rekla je Šekerinska, bivša ministarka odbrane Severne Makedonije (2017-2022).

Upitana za budućnost odnosa dve strane i eventualno članstvo Srbije u NATO-u, Šekerinska je kazala da alijansa podržava zemlje u tome da same suvereno biraju svoj put i da poštuje njihov izbor.

„Za razliku od drugih, mi verujemo da je taj izbor u rukama suverenih država. Dakle, odluka je u rukama srpskog naroda i srpskih vlasti. Ono što već imamo je partnerstvo sa Srbijom koje traje godinama. Verujemo da to partnerstvo koristi Srbiji, ali koristi i alijansi jer je to investicija u bezbedan i stabilan Zapadni Balkan“, navela je.

Zamenica generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea je rekla i da alijansa ostaje izrazito fokusirana na Bosnu i Hercegovinu i ponovila da neće dozvoliti bezbednosni vakuum u toj zemlji.

„Nastojimo da podržimo bezbednost Bosne i Hercegovine, a time i bezbednost celog regiona. Kao što je generalni sekretar nekoliko puta rekao, posebno imajući u vidu nedavnu eskalatornu retoriku, nećemo dozvoliti bezbednosni vakuum u Bosni i Hercegovini“, kazala je Šekerinska.

Navela je da je misija Evropske unije u BiH (EUFOR) važna i da NATO podržava njene aktivnosti kroz aranžman Berlin plus.

„Dakle, mi investiramo u mir kroz podršku misiji EUFOR, ali i kroz podršku Bosni i Hercegovini u mnogim praktičnim pitanjima u procesu razvoja njenih odbrambenih sposobnosti“, dodala je Šekerinska.

