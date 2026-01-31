Sekretarijat: Vlasniku u oktobru naloženo da obezbedi objekat koji se danas urušio u Beogradu

Sekretarijat za inspekciju, nadzor i komunikaciju grada Beograda saopštio je danas, povodom urušavanja napuštenog dvospratnog objekta u Ulici Džordža Vašingtona, da je građevinski inspektor u oktobru prošle godine izvršio inspekcijski nadzor i uočio nedostatke na objektu.

Sekretarijat je u saopštenju, koje je preneo gradski sajt Beoinfo, naveo da je inspektor nakon nadzora naložio vlasniku da te nedostatke otkloni i obeleži objekat, kao i trotoar neposredno ispred objekta, u znak upozorenja prolaznicima.

Sekretarijat je dodao da je više puta podsećao na zakonom utvrđenu obavezu i odgovornost vlasnika da svoje objekte održavaju u ispravnom i bezbednom stanju, a da pored naknade pričinjene štete od objekta, nesavesnim vlasnicima preti i krivična odgovornost, kada je stepen neodržavanja objekta takav da oštećenja predstavljaju opštu opasnost.

Istakli su da su vlasnici objekata zakonom obavezni da svoje objekte drže bezbednim i za ubuduće najavio drastičnije mere i kazne za one koji to ne čine.

„Gradska građevinska inspekcija će ubuduće posebno sankcionisati i pokretati odgovarajuće postupke pred nadležnim organima protiv privatnih vlasnika, u slučajevima kada je zbog neodržavanja objekata u privatnom vlasništvu ugrožen javni interes“, saopštio je Sekretarijat.

Sekretarijat je naveo da je predmetni objekat upisan u katastar nepokretnosti kao legalan objekat u punoj privatnoj svojini jednog privrednog društva, kao i da se na objektu nisu izvodili radovi.

Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, kako su naveli, propisano je da je vlasnik objekta odgovoran za stanje objekta i za štetu izazvanu nedostacima na objektu, pričinjenu trećim licima.

(Beta)

