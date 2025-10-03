Sektor za vanredne situacije: Putevi u Srbiji prohodni, zbog snega u toku noći nekoliko intervencija

Načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Nedeljko Gagić kazao je danas da je su svi putevi u Srbiji prohodni, izuzev ka graničnom prelazu Strezimirovci, kod Surdulice, ali da je tu uzrok odron, a ne snežni nanosi.

„Sektor je u stalnoj komunikaciji, na dnevnom nivou i sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom i sa javnim vodoprivrednim preduzećima, mi smo već u ponedeljak dobili upozorenje da se od srede uveče do petka ujutru očekuju obilnije padavine i pojava snega“, kazao je Gagić za Radio-televiziju Srbije.

Naveo je da su jedinice sektora noćas intervenisale tri puta na teritoriji Prijepolja i dva puta u opštini Surdulica gde su vatrogasci uklanjali oborena stabla i izvlačili iz snega zaglavljeno vozilo.

„Svi kategorisani putevi na teritoriji Srbije su prohodni, samo je jedan putni pravac ka graničnom prelazu Strezimirovci obustavljen trenutno zbog odrona a ne zbog snežnih padavina“, rekao je Gagić.

(Beta)

