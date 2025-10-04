Sela u okolini Prokuplja bez struje, putevi neprohodni zbog snega

Nevreme koje je pogodilo planinska sela u okolini Prokuplja i ona u okolini Jastrepca, Vidojevice i Rgajskih planina izazvalo je prekide u snabdevanju strujom koje traje duže od jednog dana.

Obilan vlažan sneg je obarao drveće i električne stubove, zbog čega je neprohodno više puteva, javljaju Južne vesti.

Tokom jučerašnjeg dana, ekipe preduzeća „Trace“, zaduženog za održavanje državnih puteva, radile su na raščišćavanju do kasno u noć.

Čišćenje lokalnih puteva je otežano, budući da lokalna samouprava u Prokuplju još nije raspisala javnu nabavku za taj posao koji za sada nema ko da obavlja.

Na terenu su i ekipe Elektrodistribucije, koje pokušavaju da saniraju kvarove i uspostave normalno snabdevanje strujom.

Zbog nepristupačnog terena i novih padavina Južne vesti navode da će sanacija potrajati, a vlasti apeluju na građane iz ovih krajeva da budu oprezni i da bez preke potrebe ne kreću na put.

(Beta)

