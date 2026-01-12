Šerbula (SSP): Ne zna se da li Dosković gore vodi Zvezdaru ili preduzeće za puteve

Potpredsednik beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Tijana Šerbula ukazala je danas da je predsednik opštine Zvezdara Mihailo Dosković ujedno i predsednik Nadzornog odbora JP „“Beograd put“ i ocenila da se ne zna šta od toga gore radi.

„U tandemu sa Marinom Gajić Glamočlija koja je v.d. direktorka tog preduzeća, pokazuje kako izgleda sistem u kome niko ne snosi odgovornost, a posledice trpe isključivo građani“, ukazala je Šerbula, u pisanoj izjavi.

Prema njenim rečima, „ako se Beograd put ‘nadzire’ onako kako se vodi Zvezdara, onda je potpuno jasno zašto grad tone u haos već pri prvom ozbiljnijem snegu“.

„Dosković će na našoj opštini između ostalog, ostati upamćen po milionskim ugovorima sa T&M Group Solutions, obezbeđenjem koje je tuklo građane u zgradi Opštine, a Zvezdarci mu neće zaboraviti ni okretanje glave od pokušaja Grada da betonira 66 hektara prirode na području Bajdina“, istakla je Šerbula.

Istakla je da je „ovo elementarna nesposobnost ljudi koji su plaćeni da rade posao koji očigledno ne znaju“ i dodala: „Zvezdara je danas ogledalo njihove neodgovornosti, a Beograd talac partijskih kadrova čiji nerad plaćaju svi građani“.

(Beta)

